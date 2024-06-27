Bülent Ortaçgil 50. yılını kutladı

Atlantis Yapım'ın düzenlediği "Kadın Sesi Değmiş Şarkılar" başlıklı konserde, Ortaçgil'e müzik dünyasının ünlü isimlerinden Zuhal Olcay, Ceylan Ertem, Jehan Barbur, Melike Şahin ve Sena Şener eşlik etti.

Yarım asrı geçen müzik hayatında birçok esere imza atan sanatçı konserde, son albümü "Elli Buçuk" şarkıları ile açılış yaptı.

Ortaçgil, sahnede yaptığı konuşmada, "Bu 'Kadın Sesi Değmiş Şarkılar' projesi aslında 15, 20 yıl önce üç eski arkadaşımızla yaptığımız bir projeydi. Şimdi yeni katılımlar oldu. Yeni genç sesler var. Ben her zaman şarkılarımı benden daha güzel, daha iyi şarkı söyleyen insanlar tarafından söylenmesini istedim. Hoşuma gitti bu. Çünkü ben şarkıcı değilim. Yani ben yazarım, çalarım, söylerim de ama bir şarkıcı gibi hiçbir zaman söyleyemem. Bu genç kardeşlerim hepsi iyi şarkıcılar." dedi.