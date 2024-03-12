Bülent Nuri Çavuşoğlu: Üreten bir Denizli istiyoruz

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31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala adayların söylemleri netleşmeye başladı. Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. x

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Denizli nüfusunun yüzde 65'i merkezde yaşıyor. İlçeler üretiyor merkez tüketiyor. Üreten insanların yaş ortalaması çok yüksek boyutlara ulaştı. Tamamının 60 yaş üstünde olduğunu görürüz. İnsanlar ürettikleriyle mutlu olamıyor. Hayvancılıkta çok büyük bir girdi maliyeti var. Tarıma insanlar geri dönsün diyoruz. Gelin üreten bir Denizli yaratalım. Üretim hamlelerimizi başlatalım. Üreten bir kenti yaratabilelim. Denizli gibi şehirlerde insanların ekonomik olarak yaşadığı zorluklar huzursuz hayata teşvik eder. Denizli'de gençlerin sosyalleşebileceği alanları yaratacağız, gençlik merkezleri inşa edeceğiz. Sahada gördüğümüz şu, insanlar üretmek istiyor, mutlu olmak istiyor. Tarımda kim üretmek istiyorsa o insanlara gübre, mazot ve fide desteği vereceğiz. Hayvancılıkla geçinmek isteyenlere destek vereceğiz. Gebe düve desteği veriyoruz. Sütleri alıyor, halk süt yapıyoruz. Bu sütü ücretsiz olarak 2-5 yaşındaki çocuklara ulaştıracağız.

"TURİZMİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Denizli ihracat, sanayi, tekstil, mermer konusunda belli bir yerde. Bu zenginliği tabana yaymak konusunda problemimiz var. Tekstil markamız yok mesela. Denizli'de turizm var. Pamukkalemiz var. Turist geliyor maalesef Denizli'nin hiç bir yerini görmeden şehirden ayrılıyor. Pamukkale'ye gelen turisti kendi imkanlarımızla tur kültürü oluşturacağız. İnsanların Denizli'ye ulaşımını sağlayacak turizmi ayağa kaldıracağız. Biz üretime endeksli, hayali olmayan projeler üretiyoruz. Bugün sokakta yürürken insanlar bize geliyor. Mülteci ile ilgili depremle ilgili sorunlarımız var. Denizli'nin devlet hastanesi depreme dayanıksız. Belediye başkanı şehrin eminidir. Bir belediye hastanesi yapamaz ama o sorunun varlığını gösterebilirsek, kamuoyu oluşturabilirsek en kısa zamanda bunu yaptırabiliriz. Mülteci sorunu var. Geceleyin bazı sokaklarda artık insanlar yürüyemiyor. Belediye başkanı mültecileri şehirden göremez ama farkındalık yaratabilir.