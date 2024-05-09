Bülent İnal: Güzel havanın tadını çıkarıyoruz
Oyuncu Bülent İnal ve eşi Melis Tüysüz, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. İnal; "Güzel havanın tadını çıkarıyoruz" dedi
Giriş: 09.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:00
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; öğle saatlerinde alışveriş merkezine giden Bülent İnal ile eşi Melis Tüysüz, bir restoranda yemek yedi.
Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak kısa bir sohbet eden Bülent İnal; "Yeni projeler için görüşmelerimiz sürüyor. Bol bol senaryo okuyorum. Şu an netleşen bir şey yok. Güzel havanın tadını çıkarıyoruz" dedi.
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