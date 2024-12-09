Bülent Ersoy, Prenses Fiona'ya benzetildi
Bülent Ersoy, dün akşam katıldığı bir ödül töreninde giydiği yeşil kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu
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Bülent Ersoy, dün akşam bir ödül törenine katıldı. Kendisine özel kostümler hazırlatan Ersoy, yine şaşırtmadı.
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Ünlü şarkıcı, tercih ettiği elbisesiyle geceye damga vurdu. Ersoy’un dikkat çekici kıyafeti sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Bülent Ersoy, 'Shrek' adlı animasyon filmindeki 'Prenses Fiona'ya benzetildi.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, Bülent Ersoy'un kıyafetini, marula, lahanaya ve ıspanağa da benzetti.