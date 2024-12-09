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        Haberler Magazin Bülent Ersoy, Prenses Fiona'ya benzetildi - Magazin haberleri

        Bülent Ersoy, Prenses Fiona'ya benzetildi

        Bülent Ersoy, dün akşam katıldığı bir ödül töreninde giydiği yeşil kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 17:53 Güncelleme: 09.12.2024 - 18:04
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          Bülent Ersoy, dün akşam bir ödül törenine katıldı. Kendisine özel kostümler hazırlatan Ersoy, yine şaşırtmadı.

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          Ünlü şarkıcı, tercih ettiği elbisesiyle geceye damga vurdu. Ersoy’un dikkat çekici kıyafeti sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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          Bülent Ersoy, 'Shrek' adlı animasyon filmindeki 'Prenses Fiona'ya benzetildi.

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          Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, Bülent Ersoy'un kıyafetini, marula, lahanaya ve ıspanağa da benzetti.

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