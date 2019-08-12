Bülent Ersoy çıldırdı: Aptal bunlar

İHA'nın haberine göre; Bodrum’da bulunan bir otelde sahne alan Bülent Ersoy sahneye çıkarken bir anda başlayan müziğe sinirlenerek müziği durdurdu. Canlı performans yerine playback giren orkestraya açtı ağzın yumdu gözünü. Sinirlenen Ersoy, "Salak bunlar gerçekten salak. Niye açık veriyorsun, madem başladın içerden okuyormuş gibi geleceğim sizlere yedireceğim canlı performansmış gibi” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Programına Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleri ile başlayan Bülent Ersoy, güçlü sesi ve eşsiz yorumuyla tam anlamıyla kulakların pasını sildi. Salonu tıklım tıklım dolduran hayranları ile zaman zaman sohbette eden Diva, kendisini dinlemeye gelenleri esprileriyle kahkahalara boğarak konserini doyumsuz bir eğlenceye çevirdi.