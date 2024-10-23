Bülent Ersoy: Bir kere döndüm bir daha dönmem
Geçtiğimiz haftalarda "Cenazeme kimse gelmesin. Ben kendim giderim" diyen Bülent Ersoy'un açıklamaları gündem olmuştu. Arnavutköy'de görüntülenen Ersoy, gazetecilerin konuyla ilgili "Bu düşünceniz hâlâ geçerli mi?" şeklindeki sorusuna "Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem" yanıtını verdi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bülent Ersoy, Arnavutköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ersoy, "Arkadaşlarımla yemek yedik. Her şey yolunda" dedi.
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Öte yandan Bülent Ersoy, geçtiğimiz haftalarda ünlü isimlerin vefat etmesi ile beraber cenaze törenlerine vefa gösterilmemesiyle ilgili "Cenazeme kimse gelmesin. Ben kendim giderim" şeklindeki açıklamalarda bulunmuştu. Ersoy'a bu sözleri hatırlatıldı.
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"BEN HAYATIMDA BİR KERE DÖNDÜM BİR DAHA DÖNMEM"
Bülent Ersoy, gazetecilerin "Bu düşünceniz hâlâ geçerli mi?" sorusuna "Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem" dedi.
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"CİDDİYE ALMIYORUM"
Ardından Murat Övüç'ün kendisiyle ilgili "Bülent Ersoy'un takıları sahte" şeklindeki sözleri hatırlatıldı. Ersoy, "Ben bu tarz söylemleri ciddiye alıp cevap vermem" ifadelerini kullandı.