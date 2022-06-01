Yıllar sonra görüntülendiler

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2007-2012 yılları arasında yayınlanan 'Arka Sıradakiler' dizisinin oyuncuları Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç, yıllar sonra ilk kez bir araya objektiflere yansıdı.

Ünlü oyuncular, önceki gün gerçekleştirilen 'Şimdi Yandık' adlı filmin galasına katıldı.

Dizide 'Oktay', 'Yadigar' ve 'Özge' karakterlerini canlandıran oyuncular, "Yeni projeniz var mı?" sorusuna "Görüşmeler, toplantılar yapıyoruz.' sözleriyle yanıtladı.