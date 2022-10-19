Bülend Özveren'e veda

1999'da emekli olan Bülent Özveren, bu tarihten sonra TÜRVAK'ta (Türker İnanoğlu Vakfı) spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı. Fransızca ve İngilizce bilen Bülent Özveren 'spiker-sunucu' bölümlerinde usta öğretici olarak derslere girdi ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar verdi.