Buika ve Kibariye'nin konserine sayılı günler kaldı

Buika ve Kibariye, BKM Organizasyonu ile gerçekleşecek ilk konserleri için, 19 Şubat’ta Volkswagen Arena sahnesinde buluşmaya hazırlanıyor.

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Konserde, solo performanslarının yanı sıra sürpriz parçalarda düet yapacak iki yıldız isim, İspanyol ve Türk müziği arasında muhteşem bir geçiş yapacak.

90’lı yıllara damga vuran, sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan 'Sevdam Ağlıyor' adlı şarkıyı birlikte seslendiren ikilinin ilk single’ı BKM etiketi ile 31 Ocak'ta dijital platformlarda yayınlanmıştı.