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        Haberler Müzik Buika ve Kibariye'nin konserine sayılı günler kaldı

        Buika ve Kibariye'nin konserine sayılı günler kaldı

        Konser serileri ve düet projeleri ile yılın en heyecan verici işbirliği için bir araya gelen İspanyol müziğinin Grammy ödüllü güçlü sesi Buika'nın sahnesine, Türk Arabesk müziğinin kraliçesi Kibariye konuk olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 09:57 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:57
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        Buika ve Kibariye, BKM Organizasyonu ile gerçekleşecek ilk konserleri için, 19 Şubat’ta Volkswagen Arena sahnesinde buluşmaya hazırlanıyor.

        Konserde, solo performanslarının yanı sıra sürpriz parçalarda düet yapacak iki yıldız isim, İspanyol ve Türk müziği arasında muhteşem bir geçiş yapacak.

        90’lı yıllara damga vuran, sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan 'Sevdam Ağlıyor' adlı şarkıyı birlikte seslendiren ikilinin ilk single’ı BKM etiketi ile 31 Ocak'ta dijital platformlarda yayınlanmıştı.

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        #buika
        #Kibariye

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