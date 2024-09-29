Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Buika, İzmir'de: Türkiye harika bir ülke - Magazin haberleri

        Buika, İzmir'de: Türkiye harika bir ülke

        Grammy ödüllü İspanyol şarkıcı Buika, Türkiye turnesi kapsamında İzmir'de sevenleriyle bir araya geldi. Türkiye'ye duyduğu hayranlığını dile getiren şarkıcı, "Yaklaşık 10 gündür Türkiye'deyiz. Çok harika bir ülke. İstanbul, Antalya, Bursa, Ankara'da konserler yaptık. Buraya taşınmak istiyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 13:05 Güncelleme: 29.09.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye harika bir ülke"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İspanyol şarkıcı Buika, Türkiye turnesi kapsamında İzmir Kültürpark Açık Hava Sahnesi'nde son konserini verdi. İspanyol şarkıcı, ilk şarkısını seslendirdikten sonra sevenlerine "Seni seviyorum İzmir" diyerek seslendi.

        "BURAYA TAŞINMAK İSTİYORUM"

        Burada konser vermekten dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Buika; "Turnemizin son konseri. Yaklaşık 10 gündür Türkiye'deyiz. Çok harika bir ülke. İstanbul, Antalya, Bursa, Ankara'da konserler yaptık. Buraya taşınmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Konuşmasının ardından Buika, 'No Habra Nadie En El Mundo', 'La falsa moneda' ve 'Mi nina Lola' isimli eserlerin de olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Besteci, söz yazarı ve yorumcu Buika, eserlerinde flamenko, soul, Afrika müzikleri, R&B, rumba ve caz gibi farklı müzik türlerini bir araya getiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #buika
        #İzmir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yoğun bakımlarında saldırı!
        Yoğun bakımlarında saldırı!
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Pazar yeri kana bulanmıştı! İşte cinayetin sebebi
        Pazar yeri kana bulanmıştı! İşte cinayetin sebebi
        Diş hekimine muştalı ve pompalı saldırı: "Husumetlimi nasıl tedavi edersin?"
        Diş hekimine muştalı ve pompalı saldırı: "Husumetlimi nasıl tedavi edersin?"
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Yasak ilişki denilen cinayetin nedeni bambaşka çıktı! Katil, cezaevine girmek isterken yakalandı
        Yasak ilişki denilen cinayetin nedeni bambaşka çıktı! Katil, cezaevine girmek isterken yakalandı
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Helene Kasırgası'yla mücadele!
        Helene Kasırgası'yla mücadele!
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Zamanda yolculuk
        Zamanda yolculuk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        Habertürk Anasayfa