Buika, İstanbul'da konser verdi

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İspanyol şarkıcı Buika, Türkiye'ye geldi. 25 ve 26 Eylül’de Zorlu PSM'de sevenleriyle buluştu.

Daha önce Türk hayranlarıyla ilgili "Sizi seven insanlara, kendinizi iyi hissettiğiniz yerlere aitsiniz" yorumunu yapan Buika, farklı kültürleri bir araya getirdiği, flamenko, soul, Afrika müzikleri, R&B, rumba ve cazın harmanlandığı müziğiyle iki gece üst üste konser verdi.

İkinci albümü, 'Mi Niña Lola' Latin Grammy Ödülleri'nde 2008'de aday olan Buika, 'Niña de Fuego' ve 'La Noche Mas Larga' albümleri ile Latin Grammy ödüllerine aday olurken 'El Ultimo Trago' albümü ile 2010 Latin Grammy Ödüllerinde 'En İyi Geleneksel Tropik Albüm' ödülünün sahibi oldu.