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Haberler Yaşam

'Buhar Bacaları' kışın yeniden aktifleşti

Bitlis’in Tatvan ilçesinin 2 bin 948 rakımdaki volkanik Nemrut Dağı'nın zirvesinde yer alan ve yazın tamamen kuruyan 'Buhar Bacaları' kışın yeniden aktifleşmeye başladı

Giriş: 26.01.2023 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL
'Buhar Bacaları' kışın yeniden aktifleşti
Yazın kurumuştu... 'Buhar Bacaları' yeniden aktifleşti
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İHA

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 948 rakımlı Nemrut Krater Gölü, yaşanan doğa olaylarıyla dikkat çekiyor.

Her mevsim güzel manzaralarıyla ziyaretçilerini hayran bırakan kaldera, bu aralar yaşanan sıra dışı doğa olayları ile bir kez daha gündeme geldi.

Kalderanın zirvesinde yer alan ve astım, romatizma ve eklem ağrıları gibi birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan 'Buhar Bacaları', yazın bilinmeyen bir nedenden dolayı tamamen kurumuştu.

Volkanik durumlardan dolayımı ya da başka nedenlerden dolayımı kuruduğu kesin olarak tespit edilemeyen kalderada, kış mevsimi ile birlikte kuruyan buhar bacaları yeniden aktifleşmeye başlarken o alandaki karların da eridiği gözlemlendi.

İlk defa bu yıl kalderadaki buhar bacalarının tamamen söndüğüne şahit olduklarını dile getiren vatandaşlar, yazın kuruyan buhar bacalarının farklı birçok noktada çıkmaya başladığını dile getirdiler.

Yazın bölgeyi ziyaret ederken buhar bacasının söndüğünü belirten vatandaşlardan Hakan Okay, "Şu anda bulunduğumuz yer Nemrut Krater Dağı'nın zirvesi. Yazın da buraya gelmiştik ama burada bulunan buhar bacalarının tamamı kurumuştu. Aşağıda da birkaç buhar bacası çıkışı vardı. Özellikle şifa bulmak isteyenler gelip ziyaret ediyordu. Bugün tekrar buraya gelme imkanımız oldu. Burası dışında aslında 5-10 noktada daha buhar çıkışları olmuş" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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