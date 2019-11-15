15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline başlayacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 14.00'te Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'na katılacak.
EKONOMİ
TÜİK, ağustos ayı iş gücü istatistikleri ile eylül ayı perakende satış ve ciro endekslerini saat 10.00'da duyuracak.
Merkez Bankası, saat 10.00'da eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve saat 14.30'da kasım ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak.
SPOR
2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacağı H Grubu 10. ve son hafta maçı için İstanbul'dan İspanya'nın Barselona kentine gidecek, ardından Andorra'ya geçecek. Ay-yıldızlı ekip, müsabakanın oynanacağı Ulusal Stadyum'da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına başlayacak.
HAVA DURUMU
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ile Batı Karadeniz sağanak yağışın etkisi altında. Yağış alan bölgelerde sıcaklar düşüyor, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
PİYASALAR
Dolar kuru ABD ile ilişkilerde sorunlara yol açan konuların Trump ile yapılan zirvede netlik kazanamamasıyla nötr seyrini sürdürüyor. S-400 ve yaptırım gelişmelerini izlemeye devam edecek piyasaların içerideki ana gündem maddesi 12 Aralık'taki verilecek faiz kararı. Dışarıda ise Trump azil süreci ve ticaret görüşmeleri ağırlığını koruyor. 15 Kasım günü dolar/TL 5.7545'te.
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