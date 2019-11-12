Bugünün Ajandası'nda Türkiye'de beklenen gelişmeler şöyle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme için Esenboğa Havalimanı'ndan saat 11.00'de ABD'nin başkenti Washington'a hareket edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın Suriye'deki gelişmeler, S-400 ve F-35 konuları, güvenli bölge, Halkbank davası, Temsilciler Meclisi kararı gibi kritik konuları ele alması bekleniyor.

Meclis'te bugün, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmeleri devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay, 6 ve 7 yıl vadeli üç ayrı tahvil ihalesi düzenleyecek.

TÜİK, 2018 yılı sağlık harcamaları ile yılın ikinci çeyreğine ilişkin kırmızı et üretimi istatistiklerini duyuracak.

Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales’in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor. Bolivya'da bu gelişmeler yaşanırken, Morales'in Meksika'ya iltica edeceği bildirildi.

HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamının güneşli bir gün geçirmesi beklenirken, batı bölgelerde sıcaklıklar 2 ila 5 derece artıyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

PİYASALAR

Dolar kuru, Beyaz Saray'dan yaptırımlar konusunda gelen açıklama ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen olumsuz seyrin etkisiyle gün içinde 5.79'un üzerini test ederken, piyasalar çarşamba günü yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesine odaklandı. 12 Kasım günü dolar/TL 5.7708'den el değiştirerek, aşağı yönlü başladı.

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