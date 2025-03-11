Bugünkü maçlar 11 Mart 2025: Bugün hangi maçlar var, Şampiyonlar Ligi'nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
11 Mart 2025 bugünkü maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı yaşanırken, Asya AFC Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Championship'te mücadeleler devam ediyor. Devler Ligi'nde rövanş mücadelelerinin ardından çeyrek finale yükselecek ekipler de belli olacak. Kritik karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanallları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, Şampiyonlar Ligi'nde kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 11 Mart 2025 bugünün maç takvimi…
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Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 11 Mart Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı bugün oynanacak 4 maçla başlıyor. Bugünkü maç takvimine göre Devler Ligi son 16 turu rövanş maçları kapsamında Barcelona, Inter, Bayern Münih, Liverpool, Paris Saint-Germain gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, Şampiyonlar Ligi’nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 11 Mart 2025 bugünkü maç programı…
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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bugün başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda 11 Mart Salı ve 12 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.
"Devler Ligi"nde son 16 turu rövanş maçlarında rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
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11 MART 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL 1. LİG
16:00 Manisa FK-Iğdır FK TRT Spor, BeIN SPORTS 2
20:30 Amed SK-Gençlerbirliği TRT Spor, BeIN SPORTS 2
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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI
20.45 Barcelona (İspanya)-Benfica (Portekiz) (1-0) TRT Spor
23.00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-0) tabii Spor
23.00 Inter (İtalya)-Feyenoord (Hollanda) (2-0) tabii Spor 1
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Bayern Münih (Almanya) (0-3) TRT Spor
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ASYA AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - SON 16 TURU
13:00 Yokohama M.-Shanghai
15:00 Johor Darul-Buriram
23:00 Al Ahli-Al Rayyan
23:00 Al Hilal-Pakhtakor
ASYA AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ 2 - ÇEYREK FİNAL
23:00 Al Taawon-TS Tabriz
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İNGİLTERE CHAMPİONSHİP
22:45 Burnley-West Bromwich
22:45 Cardiff-Luton Town
22:45 Derby County-Coventry
22:45 Middlesbrough-QPR
22:45 Norwich-S. Wednesday
22:45 Sunderland-Preston
23:00 Sheffield Utd-Bristol CityHollanda
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