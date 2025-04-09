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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 NİSAN 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç programı

        Bugünkü maçlar 9 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 9 Nisan 2025 programı belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden kritik maçlarla futbola doyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final etabı, bugün oynanacak 2 karşılaşma ile tamamlanacak. Bu turun rövanş maçları ise 15-16 Nisan'da yapılacak. Öte yandan Portekiz Kupası, İngiltere - Championship ve TFF 1. Lig maç takvimi inceleniyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 9 Nisan 2025 bugünkü maç programı ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 08:09 Güncelleme: 09.04.2025 - 08:09
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        • 1

          9 Nisan 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı bu akşam oynanacak 2 maçla devam ediyor. Bugün Paris Saint-Germain, Barcelona, Aston Villa, Borussia Dortmund takımları sahaya çıkacak. Önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçları sonrasında ise yarı finale kalan 4 takım belli olacak. Bugünkü maçların başlangıç saati ve canlı yayın kanalları için araştırmalar sıklaştı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 9 Nisan 2025 maç fikstürü…

        • 2

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÇEYREK FİNAL HEYECANI

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor.

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında 9 Nisan Çarşamba bugün 2 karşılaşma oynanacak.

          Turun rövanş maçları ise 15-16 Nisan'da yapılacak ve yarı finalistler belirlenecek.

        • 3

          ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

          UEFA Şampyionlar Ligi maçları, TRT 1 kanalı üzerinden ve Tabii Spor platformundan takip edilecek.

        • 4

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - ÇEYREK FİNAL

          22.00 Barcelona (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya) (Tabii Spor)

          22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Aston Villa (İngiltere) (TRT 1)

        • 5

          TFF 1. LİG

          14:00 | Erzurumspor FK - Çorum FK (beIN SPORTS 2, TRT Spor)

          17:00 | Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük (beIN SPORTS 2, TRT Spor)

          20:00 | Boluspor - Sakaryaspor (beIN SPORTS MAX 1, TRT Spor)

          20:00 | Pendikspor - MKE Ankaragücü (beIN SPORTS 2)

        • 6

          İNGİLTERE CHAMPİONSHİP

          21:45 | Swansea City - Plymouth Argyle

          21:45 | Oxford United - Queens Park Rangers

          22:00 | Coventry - Portsmouth

        • 7

          PORTEKİZ KUPASI - YARI FİNAL

          22:45 | Tirsense - Benfica

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