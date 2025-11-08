Habertürk
        BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 KASIM 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maç programı 8 Kasım 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        8 Kasım 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanında puan peşinde olacak. Puan tablosunda dengeleri değiştirecek Süper Lig maçlarının yanı sıra Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de de önemli karşılaşmalar yapılacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Kasım 2025 maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 09:27 Güncelleme: 08.11.2025 - 09:27
        • 1

          8 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Fırtına, 3 puan alması halinde maç fazlasıyla yeniden 2. sıraya yükselecek. Ligde bir diğer nefes kesici mücadele ise Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yaşanacak. Öte yandan 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig’de de önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Kasım 2025 bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları.

        • 2

          8 KASIM 2025 CUMARTESİ BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI

          Süper Lig

          14:30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

          17:00 Trabzonspor - Alanyaspor (beIN Sports 1)

          20:00 Kasımpaşa - Göztepe (beIN Sports 2)

          20:00 Antalyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

        • 3

          1. Lig

          13:30 Sivasspor - Manisa FK (TRT Spor)

          13:30 Bandırmaspor - Boluspor (TRT Tabii Spor 6)

          16:00 Sakaryaspor - Serik Spor (TRT Spor)

          19:00 Amed SK - Hatayspor (TRT Spor)

        • 4

          İngiltere - Premier Lig

          15:30 Tottenham - Manchester United (beIN Sports 3)

          18:00 West Ham United - Burnley (beIN Connect)

          18:00 Everton - Fulham (beIN Sports 3)

          20:30 Sunderland - Arsenal (beIN Sports 3)

          23:00 Chelsea - Wolverhampton (beIN Sports 3)

        • 5

          İspanya - LaLiga

          16:00 Girona - Deportivo Alaves (S Sport, S Sport Plus)

          18:15 Sevilla - Osasuna (S Sport, S Sport Plus)

          20:30 Atletico Madrid - Levante (S Sport, S Sport Plus)

          23:00 Espanyol - Villarreal (S Sport, S Sport Plus)

        • 6

          İtalya - Serie A

          17:00 Como - Cagliari (S Sports Plus, S Sports 2, TiviBu Spor 1)

          17:00 Lecce - Hellas Verona

          20:00 Juventus - Torino (S Sports Plus, S Sports 2, TiviBu Spor 1)

          22:45 Parma - Milan (S Sports Plus, S Sports 2, TiviBu Spor 1)

        • 7

          Fransa - Ligue 1

          19:00 Marsilya - Brest (beIN Connect)

          21:00 Le Havre - Nantes (beIN Sports MAX 1)

          23:05 Monaco - Lens (beIN Sports 5)

        • 8

          Almanya - Bundesliga

          17:30 Hamburg - Borussia Dortmund (S Sports Plus, TiviBu Spor 3)

          17:30 Union Berlin - Bayern Münih (S Sports Plus, TiviBu Spor 2)

          17:30 Hoffenheim - RB Leipzig (S Sports Plus)

          17:30 Bayer Leverkusen - Heidenheim (S Sports Plus, TiviBu Spor 4)

          20:30 Mönchengladbach - Köln (S Sports Plus, TiviBu Spor 2)

        • 9

          Suudi Arabistan - Pro Lig

          16:50 Neom - Al Nassr

          17:45 Al Shabab - Al Ettifaq

          20:30 Al Ittihad - Al Ahli

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Habertürk Anasayfa