8 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Fırtına, 3 puan alması halinde maç fazlasıyla yeniden 2. sıraya yükselecek. Ligde bir diğer nefes kesici mücadele ise Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yaşanacak. Öte yandan 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig’de de önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Kasım 2025 bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları.