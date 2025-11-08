Bugünkü maç programı 8 Kasım 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
8 Kasım 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanında puan peşinde olacak. Puan tablosunda dengeleri değiştirecek Süper Lig maçlarının yanı sıra Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de de önemli karşılaşmalar yapılacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Kasım 2025 maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
8 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Fırtına, 3 puan alması halinde maç fazlasıyla yeniden 2. sıraya yükselecek. Ligde bir diğer nefes kesici mücadele ise Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yaşanacak. Öte yandan 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig’de de önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Kasım 2025 bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları.
8 KASIM 2025 CUMARTESİ BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI
Süper Lig
14:30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
17:00 Trabzonspor - Alanyaspor (beIN Sports 1)
20:00 Kasımpaşa - Göztepe (beIN Sports 2)
20:00 Antalyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Sivasspor - Manisa FK (TRT Spor)
13:30 Bandırmaspor - Boluspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Sakaryaspor - Serik Spor (TRT Spor)
19:00 Amed SK - Hatayspor (TRT Spor)
İngiltere - Premier Lig
15:30 Tottenham - Manchester United (beIN Sports 3)
18:00 West Ham United - Burnley (beIN Connect)
18:00 Everton - Fulham (beIN Sports 3)
20:30 Sunderland - Arsenal (beIN Sports 3)
23:00 Chelsea - Wolverhampton (beIN Sports 3)
İspanya - LaLiga
16:00 Girona - Deportivo Alaves (S Sport, S Sport Plus)
18:15 Sevilla - Osasuna (S Sport, S Sport Plus)
20:30 Atletico Madrid - Levante (S Sport, S Sport Plus)
23:00 Espanyol - Villarreal (S Sport, S Sport Plus)
İtalya - Serie A
17:00 Como - Cagliari (S Sports Plus, S Sports 2, TiviBu Spor 1)
17:00 Lecce - Hellas Verona
20:00 Juventus - Torino (S Sports Plus, S Sports 2, TiviBu Spor 1)
22:45 Parma - Milan (S Sports Plus, S Sports 2, TiviBu Spor 1)
Fransa - Ligue 1
19:00 Marsilya - Brest (beIN Connect)
21:00 Le Havre - Nantes (beIN Sports MAX 1)
23:05 Monaco - Lens (beIN Sports 5)
Almanya - Bundesliga
17:30 Hamburg - Borussia Dortmund (S Sports Plus, TiviBu Spor 3)
17:30 Union Berlin - Bayern Münih (S Sports Plus, TiviBu Spor 2)
17:30 Hoffenheim - RB Leipzig (S Sports Plus)
17:30 Bayer Leverkusen - Heidenheim (S Sports Plus, TiviBu Spor 4)
20:30 Mönchengladbach - Köln (S Sports Plus, TiviBu Spor 2)
Suudi Arabistan - Pro Lig
16:50 Neom - Al Nassr
17:45 Al Shabab - Al Ettifaq
20:30 Al Ittihad - Al Ahli
