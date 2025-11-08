Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 8 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        8 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?

        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar için kanalların 8 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Show TV'nin ilgiyle izlenen komedi programı Güldür Güldür Show bu akşam 417. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Star TV'de Charlie'nin Melekleri filmi sinemaseverlerle buluşacakken, TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. İşte 8 Kasım 2025 Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        Giriş: 08.11.2025 - 14:04 Güncelleme: 08.11.2025 - 14:04
        • 1

          Kanalların 8 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Show TV’nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show 417. bölümü ile izleyicileri kahkahaya boğacak. Peki bugün TV'de başka neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 8 Kasım 2025 Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Yeni Gelin

          08:00 Bereketli Topraklar

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Veliaht

          15:30 Bereketli Topraklar

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Bereketli Topraklar

          02:30 Kızılcık Şerbeti

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 Eşref Rüya

          16:15 Uzak Şehir

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Güller ve Günahlar

          00:15 Uzak Şehir

          02:30 Poyraz Karayel

          04:15 Müzik Arası

          05:00 Üç Kız Kardeş

        • 4

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv’de Hafta Sonu

          10:00 Aynadaki Yabancı

          12:40 Gözleri KaraDeniz

          15:40 Kuruluş Orhan

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Aynadaki Yabancı

          00:20 Gözleri KaraDeniz

          03:00 Kardeşlerim

          05:30 Bir Gece Masalı

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

          10:30 Çarpıntı

          14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

          15:30 Sahipsizler

          19:00 Star Haber

          20:00 Charlie'nin Melekleri

          22:30 Charlie'nin Melekleri

          00:45 Çarpıntı

          03:00 Yüksek Sosyete

          05:00 Hanım Köylü

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:08 İstiklal Marşı

          05:10 Yedi Numara

          05:50 Benim Güzel Ailem

          08:20 Kod Adı Kırlangıç

          09:55 Hayallerinin Peşinde

          10:55 Taşacak Bu Deniz

          14:30 Teşkilat

          17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          19:00 Ana Haber

          20:00 Gönül Dağı

          00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

          01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

          01:50 Taşacak Bu Deniz

          04:20 Yedi Numara

          05:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Memet Özer ile Mutfakta

          12:00 Kamera Arkası

          12:45 Halef: Köklerin Çağrısı

          16:00 Ben Leman

          19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Ben Leman

          00:00 Efsane Futbol

          01:30 Sahtekarlar

          04:00 İnadına Aşk

          05:00 Kefaret

          06:00 Karagül

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          08:00 Oynat Bakalım

          08:45 Gençlik Rüzgarı

          10:00 Gazete Magazin

          14:15 MasterChef Türkiye

          16:00 İtiraf Et

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 İtiraf Et

          02:30 Gazete Magazin

          05:15 Gençlik Rüzgarı

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
