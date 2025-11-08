8 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?
''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar için kanalların 8 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Show TV'nin ilgiyle izlenen komedi programı Güldür Güldür Show bu akşam 417. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Star TV'de Charlie'nin Melekleri filmi sinemaseverlerle buluşacakken, TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. İşte 8 Kasım 2025 Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bereketli Topraklar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Veliaht
15:30 Bereketli Topraklar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bereketli Topraklar
02:30 Kızılcık Şerbeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Eşref Rüya
16:15 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
00:15 Uzak Şehir
02:30 Poyraz Karayel
04:15 Müzik Arası
05:00 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Aynadaki Yabancı
12:40 Gözleri KaraDeniz
15:40 Kuruluş Orhan
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı
00:20 Gözleri KaraDeniz
03:00 Kardeşlerim
05:30 Bir Gece Masalı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:30 Çarpıntı
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Charlie'nin Melekleri
22:30 Charlie'nin Melekleri
00:45 Çarpıntı
03:00 Yüksek Sosyete
05:00 Hanım Köylü
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı
05:10 Yedi Numara
05:50 Benim Güzel Ailem
08:20 Kod Adı Kırlangıç
09:55 Hayallerinin Peşinde
10:55 Taşacak Bu Deniz
14:30 Teşkilat
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Taşacak Bu Deniz
04:20 Yedi Numara
05:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:00 Kamera Arkası
12:45 Halef: Köklerin Çağrısı
16:00 Ben Leman
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ben Leman
00:00 Efsane Futbol
01:30 Sahtekarlar
04:00 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 MasterChef Türkiye
16:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İtiraf Et
02:30 Gazete Magazin
05:15 Gençlik Rüzgarı
