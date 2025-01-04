Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 OCAK 2025 PROGRAMI || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 4 Ocak 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        Lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Portekiz Ligi ve İtalya Serie A'da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maçlar 4 Ocak 2025 Cumartesi listesi belli oldu. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, 4 Ocak Cumartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bugünkü maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 09:35 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          4 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Galatasaray ve Göztepe karşı karşıya gelecek. Premier Lig’de ise şampiyonluk yarışı veren Arsenal, Brighton’u konuk edecek. Bu kapsamda Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya Kral Kupası, ransa Ligue 1, Portekiz Ligi ve İtalya Serie A’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, 4 Ocak bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 4 Ocak 2025 Cumartesi listesi…

        • 2

          4 OCAK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Süper Lig

          13:30 Adana Demirspor - Başakşehir FK (beIN Sports 1)

          16:00 Antalyaspor - Eyüpspor (beIN Sports 1)

          19:00 Galatasaray - Göztepe (beIN Sports 1)

          20:00 Samsunspor - Trabzonspor (beIN Sports 2)

        • 3

          1. Lig

          13:30 Şanlıurfaspor - Çorum FK (TRT Spor)

          13:30 Yeni Malatyaspor - Boluspor (TRT Tabii Spor 6)

          16:00 MKE Ankaragücü - Keçiörengücü (TRT Spor)

          19:00 Fatih Karagümrük - Pendikspor (TRT Spor)

        • 4

          Premier Lig

          15:30 Tottenham - Newcastle United (beIN Sports 3)

          18:00 Crystal Palace - Chelsea (beIN Sports 3)

          18:00 Southampton - Brentford

          18:00 Bournemouth - Everton

          18:00 Manchester City - West Ham United (beIN Sports 4)

          18:00 Aston Villa - Leicester City (beIN Sports Max 2)

          20:30 Brighton & Hove Albion - Arsenal (beIN Sports 3)

        • 5

          Serie A

          17:00 Venezia - Empoli (S Sport 2)

          20:00 Fiorentina - Napoli (S Sport 2)

          22:45 Hellas Verona - Udinese (S Sport 2)

        • 6

          Ligue 1

          19:00 Saint-Etienne - Reims

          21:00 Lille - Nantes

          23:00 Lyon - Montpellier

        • 7

          Portekiz - Premier Lig

          21:00 Benfica - Sporting Braga (S Sport Plus)

        • 8

          İngiltere - Championship

          18:00 Hull City - Leeds United

        • 9

          İspanya Kral Kupası

          18:30 Tenerife - Osasuna

          19:30 Almeria - Sevilla

          21:00 Barbastro - Barcelona

          23:30 Marbella - Atletico Madrid

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        "Tarihin en büyük ihaneti"
        "Tarihin en büyük ihaneti"
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Habertürk Anasayfa