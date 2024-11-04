Bugünkü maçlar 4 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 4 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

Haftasonu Bundesliga ve Ligue 1'de maçlar tamamlanırken, bugün Trendyol Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig ve La Liga ve Serie A'da birbirinden çekişmeli müsabaka oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "4 Kasım Pazartesi kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 4 Kasım 2024 maç takvimi...

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Süper Lig

20:00 Samsunspor - Antalyaspor (beIN Sports 1)

TFF 1. Lig 20:00 Gençlerbirliği - İstanbulspor (beIN Sports MAX 1, tabii spor 6) 20:00 Pendikspor - Manisa FK (TRT Spor, beIN Sports 2, tabii) İngiltere Premier Lig 23:00 Fulham - Brentford (beIN Sports 3) İspanya La Liga 23:00 Celta Vigo - Getafe (S Sport, S Sport Plus, EXXEN) İtalya Serie A 20:30 Empoli - Como (S Sport Plus, S Sport 2, EXXEN)

20:30 Parma - Genoa (S Sport, EXXEN) 22:45 Lazio - Cagliari (S Sport Plus, EXXEN)