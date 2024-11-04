Bugünkü maçlar 4 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, ve Serie A'da heyecan dolu maçlar oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 4 Kasım 2024 Pazartesi listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 4 Kasım Pazartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Haftasonu Bundesliga ve Ligue 1'de maçlar tamamlanırken, bugün Trendyol Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig ve La Liga ve Serie A'da birbirinden çekişmeli müsabaka oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "4 Kasım Pazartesi kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 4 Kasım 2024 maç takvimi...
Süper Lig
20:00 Samsunspor - Antalyaspor (beIN Sports 1)
TFF 1. Lig
20:00 Gençlerbirliği - İstanbulspor (beIN Sports MAX 1, tabii spor 6)
20:00 Pendikspor - Manisa FK (TRT Spor, beIN Sports 2, tabii)
İngiltere Premier Lig
23:00 Fulham - Brentford (beIN Sports 3)
İspanya La Liga
23:00 Celta Vigo - Getafe (S Sport, S Sport Plus, EXXEN)
İtalya Serie A
20:30 Empoli - Como (S Sport Plus, S Sport 2, EXXEN)
20:30 Parma - Genoa (S Sport, EXXEN)
22:45 Lazio - Cagliari (S Sport Plus, EXXEN)