        BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 EYLÜL 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maç programı 27 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        27 Eylül 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de Göztepe, Samsunspor, Trabzonspor gibi takımlar sahaya çıkacak. La Liga'da ise Madrid derbisi yaşanacak. Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 27 Eylül 2025 günün maç takvimi ile mücadelelerin başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2025 - 09:11 Güncelleme: 27.09.2025 - 09:11
        • 1

          27 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün yerli ve yabancı liglerde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Suudi Arabistan Pro Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, Trendyol 1. Lig ve Trendyol Süper Lig’de önemli maçlar oynanacak. La Liga’nın 7. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Milli futbolcumu Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Atletico Madrid ile karşılaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 21 Eylül 2025 Pazar listesi!

        • 2

          27 EYLÜL 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          Süper Lig

          17:00 Eyüpspor - Göztepe (beIN Sports 1)

          17:00 Gaziantep FK - Samsunspor (beIN Sports 2)

          20:00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor (beIN Sports 1)

        • 3

          1. Lig

          16:00 Esenler Erokspor - Iğdır FK (TRT Spor)

          19:00 Ümraniyespor - Çorum FK (TRT Spor)

        • 4

          İngiltere - Premier Lig

          14:30 Brentford - Manchester United

          17:00 Chelsea - Brighton & Hove Albion

          17:00 Leeds United - Bournemouth

          17:00 Crystal Palace - Liverpool

          17:00 Manchester City - Burnley

          19:30 Nottingham Forest - Sunderland

          22:00 Tottenham - Wolverhampton

        • 5

          İspanya - LaLiga

          15:00 Getafe - Levante

          17:15 Atletico Madrid - Real Madrid

          19:30 Mallorca - Deportivo Alaves

          22:00 Villarreal - Athletic Bilbao

        • 6

          İtalya - Serie A

          16:00 Como - Cremonese

          19:00 Juventus - Atalanta

          21:45 Cagliari - Inter

        • 7

          Fransa - Ligue 1

          18:00 Lorient - Monaco

          20:00 Toulouse - Nantes

          22:05 PSG - Auxerre

        • 8

          Almanya - Bundesliga

          16:30 Wolfsburg - RB Leipzig

          16:30 Mainz 05 - Borussia Dortmund

          16:30 Heidenheim - Augsburg

          16:30 St. Pauli - Bayer Leverkusen

          19:30 Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

        • 9

          Suudi Arabistan - Pro Lig

          18:20 Al Riyadh - Neom SC

          18:35 Al Najma - Al Fayha

          21:00 Al Fateh - Al-Qadsiah

        • 10
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Habertürk Anasayfa