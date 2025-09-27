27 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün yerli ve yabancı liglerde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Suudi Arabistan Pro Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, Trendyol 1. Lig ve Trendyol Süper Lig’de önemli maçlar oynanacak. La Liga’nın 7. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Milli futbolcumu Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Atletico Madrid ile karşılaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 21 Eylül 2025 Pazar listesi!