Bugünkü maç programı 27 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
27 Eylül 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de Göztepe, Samsunspor, Trabzonspor gibi takımlar sahaya çıkacak. La Liga'da ise Madrid derbisi yaşanacak. Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 27 Eylül 2025 günün maç takvimi ile mücadelelerin başlangıç saatleri...
27 EYLÜL 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
17:00 Eyüpspor - Göztepe (beIN Sports 1)
17:00 Gaziantep FK - Samsunspor (beIN Sports 2)
20:00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor (beIN Sports 1)
1. Lig
16:00 Esenler Erokspor - Iğdır FK (TRT Spor)
19:00 Ümraniyespor - Çorum FK (TRT Spor)
İngiltere - Premier Lig
14:30 Brentford - Manchester United
17:00 Chelsea - Brighton & Hove Albion
17:00 Leeds United - Bournemouth
17:00 Crystal Palace - Liverpool
17:00 Manchester City - Burnley
19:30 Nottingham Forest - Sunderland
22:00 Tottenham - Wolverhampton
İspanya - LaLiga
15:00 Getafe - Levante
17:15 Atletico Madrid - Real Madrid
19:30 Mallorca - Deportivo Alaves
22:00 Villarreal - Athletic Bilbao
İtalya - Serie A
16:00 Como - Cremonese
19:00 Juventus - Atalanta
21:45 Cagliari - Inter
Fransa - Ligue 1
18:00 Lorient - Monaco
20:00 Toulouse - Nantes
22:05 PSG - Auxerre
Almanya - Bundesliga
16:30 Wolfsburg - RB Leipzig
16:30 Mainz 05 - Borussia Dortmund
16:30 Heidenheim - Augsburg
16:30 St. Pauli - Bayer Leverkusen
19:30 Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:20 Al Riyadh - Neom SC
18:35 Al Najma - Al Fayha
21:00 Al Fateh - Al-Qadsiah
