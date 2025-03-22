Bugünkü maçlar 22 Mart 2025 listesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yerli ve yabancı lig müsabakalarını takip etmek isteyenler bugünkü maçlar 22 Mart 2025 Cumartesi listesi için araştırmalara başladı. Bugünkü maç takvimine göre, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk hafta maçları devam ediyor. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında bugün 6 maç yapılacak. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Mart 2025 Cumartesi bugünkü maç takvimi...
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22 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin ilk haftası devam ediyor. Bugünkü maç takvimine göre Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında bugün 6 maç yapılacak. A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 22 Mart 2025 bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları…
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2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk hafta maçları devam ediyor.
Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftası dün 6 maçla başladı. 22 Mart Cumartesi bugün de 6 maç yapılacak.
A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ilk hafta maçına 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında çıkacak.
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22 MART 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR?
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup I
20:00 Moldova - Norveç (Exxen)
22:45 İsrail - Estonya (Exxen)
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Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup J
17:00 Lihtenştayn - Kuzey Makedonya (Exxen)
22:45 Galler - Kazakistan (Exxen)
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Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup L
20:00 Karadağ - Cebelitarık (Exxen)
22:45 Çekya - Faroe Adaları (Exxen)
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Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup A
00:00 Etiyopya - Mısır
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Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup B
19:00 Togo - Moritanya
22:00 Sudan - Senegal
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Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup E
00:30 Nijer - Fas
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup G
00:00 Gine - Somali
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TFF 2. Lig
14:00 Elazığspor - Somaspor
14:00 Arnavutköy Bld. - Giresunspor
14:00 Altay - Altınordu
14:00 Beykoz Anadolu - İnegölspor
14:00 Batman Petrol - Sarıyer
TFF 3. Lig
14:00 Muşspor - Karşıyaka
14:00 Bursaspor - Kırşehir Bld.
14:00 Denizlispor - Sebat Gençlik
14:00 Balıkesirspor - Mazıdağı Fosfat
14:00 Pazarspor - 52 Orduspor
14:00 Mardin 1969 - Zonguldakspor
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
14:00 Fenerbahçe - Amedspor
14:00 Galatasaray - Beşiktaş
U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
14:00 Çekya - Türkiye
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
14:00 İngiltere - Türkiye
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