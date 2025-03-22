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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 MART 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 22 Mart 2025 listesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Yerli ve yabancı lig müsabakalarını takip etmek isteyenler bugünkü maçlar 22 Mart 2025 Cumartesi listesi için araştırmalara başladı. Bugünkü maç takvimine göre, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk hafta maçları devam ediyor. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında bugün 6 maç yapılacak. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Mart 2025 Cumartesi bugünkü maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 09:59 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:21
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        • 1

          22 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin ilk haftası devam ediyor. Bugünkü maç takvimine göre Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında bugün 6 maç yapılacak. A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 22 Mart 2025 bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları…

        • 2

          2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

          2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk hafta maçları devam ediyor.

          Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftası dün 6 maçla başladı. 22 Mart Cumartesi bugün de 6 maç yapılacak.

          A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ilk hafta maçına 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında çıkacak.

        • 3

          22 MART 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR?

          Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup I

          20:00 Moldova - Norveç (Exxen)

          22:45 İsrail - Estonya (Exxen)

        • 4

          Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup J

          17:00 Lihtenştayn - Kuzey Makedonya (Exxen)

          22:45 Galler - Kazakistan (Exxen)

        • 5

          Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup L

          20:00 Karadağ - Cebelitarık (Exxen)

          22:45 Çekya - Faroe Adaları (Exxen)

        • 6

          Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup A

          00:00 Etiyopya - Mısır

        • 7

          Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup B

          19:00 Togo - Moritanya

          22:00 Sudan - Senegal

        • 8

          Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup E

          00:30 Nijer - Fas

          Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup G

          00:00 Gine - Somali

        • 9

          TFF 2. Lig

          14:00 Elazığspor - Somaspor

          14:00 Arnavutköy Bld. - Giresunspor

          14:00 Altay - Altınordu

          14:00 Beykoz Anadolu - İnegölspor

          14:00 Batman Petrol - Sarıyer

          TFF 3. Lig

          14:00 Muşspor - Karşıyaka

          14:00 Bursaspor - Kırşehir Bld.

          14:00 Denizlispor - Sebat Gençlik

          14:00 Balıkesirspor - Mazıdağı Fosfat

          14:00 Pazarspor - 52 Orduspor

          14:00 Mardin 1969 - Zonguldakspor

          Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

          14:00 Fenerbahçe - Amedspor

          14:00 Galatasaray - Beşiktaş

          U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

          14:00 Çekya - Türkiye

          UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

          14:00 İngiltere - Türkiye

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