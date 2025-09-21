Bugünkü maç programı 21 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
21 Eylül 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de Kasımpaşa, Fenerbahçe, Alanyaspor, Samsunspor gibi takımlar sahaya çıkacak. La Liga'da ise Barcelona-Getafe maçı oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 21 Eylül 2025 günün maç takvimi ile mücadelelerin başlangıç saatleri...
- 1
21 Eylül Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün yerli ve yabancı liglerde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Bundesliga, Ligue 1, Serie A, La Liga, Premier Lig, 1. Lig ve Süper Lig’de önemli maçlar oynanacak. Süper Lig’de Kasımpaşa Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken, RAMS Başakşehir Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek. La Liga’da ise Barcelona, Getafe, Celta Vigo, Atletico Madrid gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 21 Eylül 2025 Pazar listesi!
- 2
21 EYLÜL 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 1)
17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (beIN Sports 1)
- 3
Trendyol 1. Lig
16.00 SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor
19.00 Sakaryaspor-Amed SK
-
- 4
İngiltere Premier Lig
16.00 Bournemouth-Newcastle United
16.00 Sunderland-Aston Villa
18.30 Arsenal-Manchester City
- 5
İspanya La Liga
15.00 Rayo Vallecano-Celta Vigo
17.15 Mallorca-Atletico Madrid
19.30 Elche-Real Oviedo
22.00 Barcelona-Getafe
- 6
İtalya Serie A
13.30 Lazio-Roma
16.00 Cremonese-Parma
16.00 Torino-Atalanta
19.00 Fiorentina-Como
21.45 Inter-Sassuolo
-
- 7
Fransa Ligue 1
16.00 Paris FC-RC Strasbourg
18.15 Auxerre-Toulouse
18.15 Le Havre-Lorient
18.15 Monaco-Metz
21.45 Marsilya-PSG
- 8
Almanya Bundesliga
16.30 Eintracht Frankfurt-Union Berlin
18.30 Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach
20.30 Borussia Dortmund-Wolfsburg