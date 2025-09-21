Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 EYLÜL 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maç programı 21 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        21 Eylül 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de Kasımpaşa, Fenerbahçe, Alanyaspor, Samsunspor gibi takımlar sahaya çıkacak. La Liga'da ise Barcelona-Getafe maçı oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 21 Eylül 2025 günün maç takvimi ile mücadelelerin başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 08:51 Güncelleme: 21.09.2025 - 08:52
        • 1

          21 Eylül Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün yerli ve yabancı liglerde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Bundesliga, Ligue 1, Serie A, La Liga, Premier Lig, 1. Lig ve Süper Lig’de önemli maçlar oynanacak. Süper Lig’de Kasımpaşa Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken, RAMS Başakşehir Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek. La Liga’da ise Barcelona, Getafe, Celta Vigo, Atletico Madrid gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 21 Eylül 2025 Pazar listesi!

        • 2

          21 EYLÜL 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          Trendyol Süper Lig

          17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 1)

          17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

          20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)

          20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

        • 3

          Trendyol 1. Lig

          16.00 SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor

          19.00 Sakaryaspor-Amed SK

        • 4

          İngiltere Premier Lig

          16.00 Bournemouth-Newcastle United

          16.00 Sunderland-Aston Villa

          18.30 Arsenal-Manchester City

        • 5

          İspanya La Liga

          15.00 Rayo Vallecano-Celta Vigo

          17.15 Mallorca-Atletico Madrid

          19.30 Elche-Real Oviedo

          22.00 Barcelona-Getafe

        • 6

          İtalya Serie A

          13.30 Lazio-Roma

          16.00 Cremonese-Parma

          16.00 Torino-Atalanta

          19.00 Fiorentina-Como

          21.45 Inter-Sassuolo

        • 7

          Fransa Ligue 1

          16.00 Paris FC-RC Strasbourg

          18.15 Auxerre-Toulouse

          18.15 Le Havre-Lorient

          18.15 Monaco-Metz

          21.45 Marsilya-PSG

        • 8

          Almanya Bundesliga

          16.30 Eintracht Frankfurt-Union Berlin

          18.30 Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach

          20.30 Borussia Dortmund-Wolfsburg

        Habertürk Anasayfa