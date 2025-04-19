Bugünkü maçlar 19 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yerli ve yabancı lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 19 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçlar araştırılıyor. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanacak. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar haberimizde. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bugünkü maçlar 19 Nisan 2025 programı...
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19 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Trabzonspor Adana Demirspor’a konuk olacakken, Göztepe Beşiktaş’ı ağırlayacak. La Liga’da ise Barcelona Celta Vigo ile Las Palmas Atletico Madrid ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 19 Nisan 2025 Cumartesi bugünkü maçlar…
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19 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
SÜPER LİG
13:30 Kasımpaşa - Sivasspor beIN SPORTS 2
16:00 Adana Demirspor - Trabzonspor beIN SPORTS 1
19:00 Göztepe - Beşiktaş beIN SPORTS 1
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TFF 1. LİG
13:30 Erzurumspor FK - İstanbulspor beIN Sports Max 2, TRT Spor
16:00 Pendikspor - Şanlıurfaspor beIN Sports Max 2, TRT Spor
19:00 Amed SK - Çorum FK beIN Sports Max 2
19:00 Boluspor - Fatih Karagümrük beIN SPORTS 2, TRT Spor
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İNGİLTERE PREMİER LİG
17:00 Brentford - Brighton beIN CONNECT
17:00 Crystal Palace - Bournemouth beIN CONNECT
17:00 Everton - Manchester City beIN SPORTS 3
17:00 West Ham United - Southampton beIN CONNECT
19:30 Aston Villa - Newcastle United beIN SPORTS 3
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İSPANYA LA LİGA
15:00 Rayo Vallecano - Valencia S Sport
17:15 Barcelona - Celta Vigo S Sport Plus
19:30 Mallorca - Leganes
22:00 Las Palmas - Atletico Madrid S Sport
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ALMANYA BUNDESLİGA
16:30 Freiburg - Hoffenheim beIN CONNECT
16:30 Heidenheim - Bayern Münih beIN SPORTS 2
16:30 Leipzig - Holstein Kiel beIN CONNECT
16:30 Mainz - Wolfsburg beIN CONNECT
16:30 Werder Bremen - Bochum beIN CONNECT
19:30 Union Berlin - Stuttgart beIN CONNECT
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FRANSA LİGUE 1
18:00 PSG - Le Havre beIN SPORTS MAX 1
20:00 Monaco - Strasbourg beIN SPORTS MAX 1
22:05 Marsilya - Montpellier beIN SPORTS 3
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İTALYA SERİE A
16:00 Lecce - Como
19:00 Monza - Napoli
21:45 Roma - Hellas Verona
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PORTEKİZ PREMİER LİG
17:30 AVS - Casa Pia
17:30 Nacional - Gil Vicente
20:00 Estoril - Sporting Braga
20:00 Arouca - Estrela
22:30 Vitoria Guimaraes - Benfica
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