Bugünkü maçlar 19 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç takvimi
UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamalarındaki 6. ve son maçlar oynanıyor. UEFA Uluslar Ligi maç programına göre, bugün 9 maç oynanacak. Uluslar Ligi'nde puan sıralaması A Ligi'ne yükselen takımı belirleyecek. Milli maç başta olmak üzere heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına yanıt araşmaya başlandı. Bugünkü maçlar listesi 19 Kasım 2024 maç takvimi ile belli oldu. İşte 19 Kasım 2024 bugünün maç programı…
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Bugünkü maçlar 19 Kasım 2024 Salı günü için araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. grup 6. ve son maçında Karadağ’a konuk oluyor. Milli maçın saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Öte yandan bugün oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları merak ediliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 19 Kasım 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar…
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19 KASIM 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 4
22:45 Karadağ - Türkiye (TV 8)
22:45 Galler - İzlanda (Exxen, S Sport Plus)
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UEFA Uluslar Ligi - A Ligi Grup 3
22:45 Bosna-Hersek - Hollanda (Exxen)
22:45 Macaristan - Almanya (Exxen)
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UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 1
22:45 Arnavutluk - Ukrayna (Exxen)
22:45 Çekya - Gürcistan (Exxen)
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UEFA Uluslar Ligi - C Ligi Grup 1
22:45 Slovakya - Estonya (Exxen)
22:45 İsveç - Azerbaycan (Exxen, S Sport Plus)
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UEFA Uluslar Ligi - D Ligi Grup 2
22:45 Malta - Andorra
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BUGÜN OYNANACAK DİĞER KARŞILAŞMALAR
15:00 Çin - Japonya (FIFA Dünya Kupası Eleme, Spor Smart, Smart Spor HD)
15:00 Endonezya - Suudi Arabistan (FIFA Dünya Kupası Eleme, Smart Spor 2, Spor Smart 2)
17:00 Filistin - Güney Kore (FIFA Dünya Kupası Eleme, Spor Smart, Smart Spor HD)
17:00 Kırgızistan - İran (FIFA Dünya Kupası Eleme, Smart Spor 2, Spor Smart 2)
19:00 Türkiye - Almanya (UEFA Elit U20 Ligi, TRT Spor)
19:00 BAE - Katar (FIFA Dünya Kupası Eleme, Spor Smart, Smart Spor HD)
19:00 Umman - Irak (FIFA Dünya Kupası Eleme, Smart Spor 2, Spor Smart 2)
20:00 Türkiye - Sırbistan (U21 Hazırlık Maçı, A Spor)
21:15 Bahreyn - Avustralya (FIFA Dünya Kupası Eleme, Spor Smart, Smart Spor HD)
21:15 Kuveyt - Ürdün (FIFA Dünya Kupası Eleme, Smart Spor 2, Spor Smart 2)