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        Haberler Bilgi Spor Bugünkü maçlar 19 Ekim 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 19 Ekim 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga'da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, Bugünkü maçlar 19 Ekim 2024 Cumartesi listesi için araştırmalara başlandı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 19 Ekim Cumartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bugünkü maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 09:29 Güncelleme: 19.10.2024 - 09:29
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        • 1

          Bugünkü maç takvimine göre Avrupa’nın önemli liglerinde birbirinden çekişmeli mücadeleler yer alıyor. Süper Lig’de bugün Galatasaray Antalyaspor ile; Trabzonspor ise Başakşehir FK ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 19 Ekim bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 19 Ekim 2024 Cumartesi programı…

        • 2

          19 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          SÜPER LİG

          13:30 Kayserispor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)

          16:00 Trabzonspor - Başakşehir FK (beIN Sports 1)

          19:00 Eyüpspor - Göztepe (beIN Sports 2)

          19:00 Antalyaspor - Galatasaray (beIN Sports 1)

        • 3

          1. LİG

          13:30 Bandırmaspor - Fatih Karagümrük (TRT Spor)

          16:00 Gençlerbirliği - Amed SK (TRT Spor)

          19:00 Adanaspor - Şanlıurfaspor (TRT Tabii Spor 6)

          19:00 Kocaelispor - Ümraniyespor (TRT Spor)

        • 4

          PREMİER LİG

          14:30 Tottenham - West Ham United (beIN Sports 3)

          17:00 Fulham - Aston Villa (beIN Sports MAX 2)

          17:00 Ipswich Town - Everton (beIN Connect)

          17:00 Manchester United - Brentford (beIN Sports 3)

          17:00 Southampton - Leicester City (beIN Connect)

          17:00 Newcastle United - Brighton & Hove Albion (beIN Sports 4)

          19:30 Bournemouth - Arsenal (beIN Sports 3)

        • 5

          LALİGA

          15:00 Athletic Bilbao - Espanyol (S Sport - S Sport Plus)

          17:15 Osasuna - Real Betis (S Sport - S Sport Plus)

          19:30 Girona - Real Sociedad (S Sport - S Sport Plus)

          22:00 Celta Vigo - Real Madrid (S Sport - S Sport Plus)

        • 6

          Serie A

          16:00 Genoa - Bologna (S Sport 2 - S Sport Plus)

          16:00 Como - Parma (S Sport Plus)

          19:00 Milan - Udinese (S Sport 2 - S Sport Plus)

          21:45 Juventus - Lazio (S Sport - S Sport Plus)

        • 7

          LİGUE 1

          18:00 Brest - Rennes (beIN Connect)

          20:00 Saint-Etienne - Lens (beIN Connect)

          22:00 PSG - RC Strasbourg (beIN Sports 3)

        • 8

          BUNDESLİGA

          16:30 Freiburg - Augsburg (TiviBu Spor 2 - beIN Connect)

          16:30 Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt (TiviBu Spor 1 - beIN Sports MAX 1)

          16:30 Mönchengladbach - Heidenheim (TiviBu Spor 3 - beIN Connect)

          16:30 Hoffenheim - Bochum (beIN Connect)

          16:30 Mainz 05 - RB Leipzig (TiviBu Spor 2 - beIN Connect)

          19:30 Bayern Münih - Stuttgart (TiviBu Spor 1 - beIN Connect)

        • 9

          SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG

          18:05 Al Raed - Al Wahda

          18:20 Damac FC - Al Taawon

          21:00 Al Ittihad-Jeddah - Al-Qadsiah (S Sport Plus)

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