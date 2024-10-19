Bugünkü maç takvimine göre Avrupa’nın önemli liglerinde birbirinden çekişmeli mücadeleler yer alıyor. Süper Lig’de bugün Galatasaray Antalyaspor ile; Trabzonspor ise Başakşehir FK ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 19 Ekim bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 19 Ekim 2024 Cumartesi programı…