Bugünkü maçlar 18 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
18 Haziran Çarşamba günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'de yeni formatıyla başladı. 32 takım, şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor. Bugün kupayı 5 kez müzesine götüren Real Madrid sahne alıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları başta olmak üzere bugün oynanacak yabancı lig maçları ve başlangıç saatleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 18 Haziran 2025 günün maç takvimi...
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18 Haziran Çarşamba gününün maç fikstürü bellli oldu. Bugün birbirinden önemli karşılaşmalar ile sporseverler futbola doyacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam edecek. Organizasyonun en başarılı takımı olan Real Madrid, Al Hilal ile karşı karşıya gelecek. Futbolun yanı sıra bugün oynanacak voleybol ve basketbol maçları merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 18 Haziran 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...
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18 HAZİRAN 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası
19:00 Manchester City - Wydad
22:00 Real Madrid - Al Hilal
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Çin Süper Ligi
14:35 Henan Songshan Longmen - Shanghai Port
15:00 Shenzhen FC - Wuhan Three Towns
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UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
18:00 Hollanda - İspanya
18:00 Portekiz - İngiltere
19:00 Polonya - Fransa
20:00 İsveç - İtalya
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UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
19:00 Danimarka - Finlandiya
19:00 Hollanda - Ukrayna
22:00 İngiltere - Almanya
22:00 Slovenya - Çekya
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Japonya İmparatorluk Kupası
12:30 Yokohama FC - Iwate Grulla Morioka
13:00 Gamba Osaka - Veertien Mie
13:00 Hokkaido Consadole Sapporo - Oita Trinita
Belarus Kupası
18:30 Bumprom - Torpedo Zhodino
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Litvanya 1. Ligi
17:00 BFA - FK Tauras Taurage
18:00 Siauliai-2 - Transinvest
19:00 Ekranas - Nevezis
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Norveç 1. Ligi
20:00 Lilleström - Asane
20:00 Ranheim - Start
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Güney Kore K-Ligi
13:30 Daejeon Hana Citizen - Gimcheon Sangmu
13:30 Jeju United - Gwangju
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FIVB Milletler Ligi (VNL)
19:30 Dominik Cumhuriyeti - Türkiye (TRT Spor Yıldız)
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FIBA Kadınlar EuroBasket
18:30 Slovenya - Litvanya
20:30 Yunanistan - İsviçre
22:00 Sırbistan - İtalya