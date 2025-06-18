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        Haberler Bilgi Spor Bugünkü maçlar 18 Haziran 2025 listesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 18 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        18 Haziran Çarşamba günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'de yeni formatıyla başladı. 32 takım, şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor. Bugün kupayı 5 kez müzesine götüren Real Madrid sahne alıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları başta olmak üzere bugün oynanacak yabancı lig maçları ve başlangıç saatleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 18 Haziran 2025 günün maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 08:50 Güncelleme: 18.06.2025 - 08:50
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        • 1

          18 Haziran Çarşamba gününün maç fikstürü bellli oldu. Bugün birbirinden önemli karşılaşmalar ile sporseverler futbola doyacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam edecek. Organizasyonun en başarılı takımı olan Real Madrid, Al Hilal ile karşı karşıya gelecek. Futbolun yanı sıra bugün oynanacak voleybol ve basketbol maçları merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 18 Haziran 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        • 2

          18 HAZİRAN 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası

          19:00 Manchester City - Wydad

          22:00 Real Madrid - Al Hilal

        • 3

          Çin Süper Ligi

          14:35 Henan Songshan Longmen - Shanghai Port

          15:00 Shenzhen FC - Wuhan Three Towns

        • 4

          UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

          18:00 Hollanda - İspanya

          18:00 Portekiz - İngiltere

          19:00 Polonya - Fransa

          20:00 İsveç - İtalya

        • 5

          UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

          19:00 Danimarka - Finlandiya

          19:00 Hollanda - Ukrayna

          22:00 İngiltere - Almanya

          22:00 Slovenya - Çekya

        • 6

          Japonya İmparatorluk Kupası

          12:30 Yokohama FC - Iwate Grulla Morioka

          13:00 Gamba Osaka - Veertien Mie

          13:00 Hokkaido Consadole Sapporo - Oita Trinita

          Belarus Kupası

          18:30 Bumprom - Torpedo Zhodino

        • 7

          Litvanya 1. Ligi

          17:00 BFA - FK Tauras Taurage

          18:00 Siauliai-2 - Transinvest

          19:00 Ekranas - Nevezis

        • 8

          Norveç 1. Ligi

          20:00 Lilleström - Asane

          20:00 Ranheim - Start

        • 9

          Güney Kore K-Ligi

          13:30 Daejeon Hana Citizen - Gimcheon Sangmu

          13:30 Jeju United - Gwangju

        • 10

          FIVB Milletler Ligi (VNL)

          19:30 Dominik Cumhuriyeti - Türkiye (TRT Spor Yıldız)

        • 11

          FIBA Kadınlar EuroBasket

          18:30 Slovenya - Litvanya

          20:30 Yunanistan - İsviçre

          22:00 Sırbistan - İtalya

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