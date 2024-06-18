Bugün kimin maçı var? 18 Haziran bugünkü EURO 2024 maç programı
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan bugünkü maçlar ile devam ediyor. EURO 2024'te bugün F Grubu'nda iki kritik karşılaşma yaşanacak. Bu kapsamda futbolseverler "Bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 18 Haziran 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 bugünkü maçları...
- 1
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 17. Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasının ilk maçları oynanıyor. EURO 2024'te heyecan F Grubu'ndaki iki maç ile devam ediyor. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 18 Haziran 2024 Salı EURO 2024 bugünkü maçları...
- 2
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Grup F: 19:00 Türkiye - Gürcistan
Türkiye - Gürcistan maçı saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. BVB Dortmund Stadyumu'nda yapılacak maçta Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Facundo Tello düdük çalacak. Tello'nun yardımcılıklarını ise Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky üstlenecek.
- 3
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Günok; Ayhan, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu; Özcan, Çalhanoğlu; Güler, Yıldız, Aktürkoğlu; Yılmaz
Gürcistan: Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kvekveskiri, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze
-
- 4
Grup F: 22:00 Portekiz - Çekya
Almanya'nın Leipzig kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak Portekiz ve Çekya maçı, 22.00'de başlayacak ve mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
- 5
MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:
Portekiz: Costa, Cancelo, Pepe, Dias, Mendes, Palhinha, Vitinha, Fernandes, Leao, Ronaldo, Bernardo Silva
Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Barak, David Jurasek, Kuchta, Schick