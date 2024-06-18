Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR: 18 Haziran 2024 bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangi kanalda? EURO 2024 maç programı

        Bugün kimin maçı var? 18 Haziran bugünkü EURO 2024 maç programı

        Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan bugünkü maçlar ile devam ediyor. EURO 2024'te bugün F Grubu'nda iki kritik karşılaşma yaşanacak. Bu kapsamda futbolseverler "Bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 18 Haziran 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 bugünkü maçları...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.06.2024 - 13:01 Güncelleme: 18.06.2024 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 17. Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasının ilk maçları oynanıyor. EURO 2024'te heyecan F Grubu'ndaki iki maç ile devam ediyor. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 18 Haziran 2024 Salı EURO 2024 bugünkü maçları...

        • 2

          BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          Grup F: 19:00 Türkiye - Gürcistan

          Türkiye - Gürcistan maçı saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. BVB Dortmund Stadyumu'nda yapılacak maçta Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Facundo Tello düdük çalacak. Tello'nun yardımcılıklarını ise Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky üstlenecek.

        • 3

          MUHTEMEL 11'LER

          Türkiye: Günok; Ayhan, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu; Özcan, Çalhanoğlu; Güler, Yıldız, Aktürkoğlu; Yılmaz

          Gürcistan: Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kvekveskiri, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze

        • 4

          Grup F: 22:00 Portekiz - Çekya

          Almanya'nın Leipzig kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak Portekiz ve Çekya maçı, 22.00'de başlayacak ve mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

          Portekiz: Costa, Cancelo, Pepe, Dias, Mendes, Palhinha, Vitinha, Fernandes, Leao, Ronaldo, Bernardo Silva

          Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Barak, David Jurasek, Kuchta, Schick

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Askeri helikopterler emin ellerde
        Askeri helikopterler emin ellerde
        Furkan 16 yaşındaydı... Öldüren hediye!
        Furkan 16 yaşındaydı... Öldüren hediye!
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Yargıtay'dan boşanma davasında 'kıyaslama' kararı
        Yargıtay'dan boşanma davasında 'kıyaslama' kararı
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Haydi çocuklar!
        Haydi çocuklar!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        NBA'de şampiyon Boston Celtics!
        NBA'de şampiyon Boston Celtics!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        Beren daha fazla dayanamadı
        Beren daha fazla dayanamadı
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!
        Habertürk Anasayfa