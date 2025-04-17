Bugünkü maçlar 17 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

17 Nisan Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 4 maç oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun çeyrek final turunda Athletic Bilbao, Frankfurt, Tothenham, Manchester United ve Lazio gibi güçlü takımlar sahaya çıkacak. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde de aynı şekilde 4 rövanş müsabakası oynanacak. Futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 17 Nisan 2025 bugünkü maç programı…