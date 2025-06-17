Bugünkü maçlar 17 Haziran 2025 fikstürü: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
17 Haziran 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U21 Şampiyonası, Avrupa U19 Şampiyonası ve Çin Süper Ligi'nde heyecan dolu maçlar oynanacak. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyenler, "Bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları gibi detaylar sorgulanıyor. Peki, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 17 Haziran 2025 fikstürü...
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17 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U21 Şampiyonası, Avrupa U19 Şampiyonası ve Çin Süper Ligi’nde heyecan dolu maçlar oynanacak. Merak edenler için mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları gibi ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 17 Haziran 2025 bugünkü maç programı ve saatleri…
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17 HAZİRAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup C
01:00 Boca Juniors - Benfica (TRT Spor)
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup D
04:00 Flamengo - ES Tunis (TRT Spor)
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup E
22:00 River Plate - Urawa Red Diamonds (TRT 1)
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup F
19:00 Fluminense - Borussia Dortmund (TRT 1)
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Avrupa U21 Şampiyonası - Grup A
22:00 İspanya U21 - İtalya U21
22:00 Romanya U21 - Slovakya U21
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Avrupa U21 Şampiyonası - Grup C
19:00 Fransa U21 - Polonya U21
19:00 Gürcistan U21 - Portekiz U21
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Avrupa U19 Şampiyonası - Grup B
17:00 Norveç U19 - Hollanda U19
20:00 Almanya U19 - İngiltere U19
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Çin Süper Ligi
14:35 Beijing Guoan - Qingdao West Coast
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