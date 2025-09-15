Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 EYLÜL 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maç takvimi 15 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak?

        Günün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, La Liga, Seria A, AFC Şampiyonlar Ligi Elit maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. 15 Eylül 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 15 Eylül 2025 Pazartesi bugünkü maçlar listesi.

        Giriş: 15.09.2025 - 09:22 Güncelleme: 15.09.2025 - 09:23
        • 1

          Günün maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün oynanacak Süper Lig, 1. Lig, La Liga, Seria A, AFC Şampiyonlar Ligi Elit karşılaşmalarını kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. Günün maç programı ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. Süper Lig'de 5. hafta perdesi, Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ile kapanacak. İşte, 15 Eylül 2025 maç takvimi ile mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        • 2

          15 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Trendyol Süper Lig

          20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (beIN Sports 1)

        • 3

          Trendoyol 1. Lig

          20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (TRT Spor, beIN Sports 2)

        • 4

          La Liga

          22.00 Espanyol-Mallorca (S Sport)

        • 5

          Serie A

          19.30 Hellas Verona-Cremonese (S Sport 2,Tivibu Spor 1)

          21.45 Como-Genoa (S Sport 2, Tivibu Spor 1)

        • 6

          AFC Şampiyonlar Ligi Elit - Batı Grubu

          16.45 Al Sharjah-Al Gharafa

          19.00 Al Wahda-Al Ittihad

          21.15 Al Ahli-Nasaf Qarshi

          21.15 Al Shorta-Al Sadd

        • 7
        Habertürk Anasayfa