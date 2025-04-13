13 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalar araştırılmaya başlandı. Bugün Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Eredivisie ve Portekiz Premier Lig’de kritik karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Fenerbahçe, Sivasspor’a konuk olacak. La Liga’da Alaves ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. Bundesliga’da Newcastle ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 13 Nisan 2025 bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları…