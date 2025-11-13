Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 KASIM 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte EuroLeague ve Dünya Kupası Elemeleri maç programı

        Bugünkü maçlar 13 Kasım 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Futbol ve basketbolda heyecan devam ediyor. 13 Kasım Perşembe günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılıyor. 10 Kasım itibarıyla başlayan milli ara, 22 Kasım'da sona erecek. Bu süre zarfında lig maçları oynanmayacak. Öte yandan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası bugün başlayacak. Bu akşam Fransa, İngiltere, İtalya, Sırbistan gibi ülkeler sahaya çıkacak. Basketbolda ise EuroLeague heyecanı devam edecek. Fenerbahçe Beko, ligin 11. haftasında Hapoel IBI Tel Aviv'i konuk edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Kasım 2025 maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 09:58 Güncelleme: 13.11.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları merak eden sporseverler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Milli ara sebebiyle 13 Kasım Perşembe günü lig maçları oynanmayacak. Bu akşam 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin 9. haftası başlayacak. Futbolun yanı sıra basketbolda da heyecan dolu mücadeleler oynanacak. EuroLeague 11. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Hapoel IBI Tel Aviv ile karşılaşacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Kasım 2025 maç programı ve yayın bilgileri...

        • 2

          13 KASIM 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

          Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup D

          20:00 Azerbaycan - İzlanda (Exxen, S Sport Plus)

          22:45 Fransa - Ukrayna (Exxen)

        • 3

          Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup F

          20:00 Ermenistan - Macaristan (Exxen)

          22:45 İrlanda Cumhuriyeti - Portekiz (Exxen)

        • 4

          Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup I

          20:00 Norveç - Estonya (Exxen)

          22:45 Moldova - İtalya (Exxen)

        • 5

          Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup K

          22:45 İngiltere - Sırbistan (Exxen)

          22:45 Andorra - Arnavutluk (Exxen)

        • 6

          MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

          15 Kasım Cumartesi

          20.00 Türkiye - Bulgaristan

          18 Kasım Salı

          22.45 İspanya - Türkiye

        • 7

          THY Euroleague

          22.00 Kızılyıldız - Monaco (S Sport Plus)

          22.00 Fenerbahçe Beko - Hapoel IBI Tel Aviv (S Sport)

          22.45 Paris - Valencia

          22.45 Real Madrid - Panathinaikos

          23.00 Maccabi Tel Aviv - Baskonia

        • 8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        Habertürk Anasayfa