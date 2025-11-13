Yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları merak eden sporseverler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Milli ara sebebiyle 13 Kasım Perşembe günü lig maçları oynanmayacak. Bu akşam 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin 9. haftası başlayacak. Futbolun yanı sıra basketbolda da heyecan dolu mücadeleler oynanacak. EuroLeague 11. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Hapoel IBI Tel Aviv ile karşılaşacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Kasım 2025 maç programı ve yayın bilgileri...