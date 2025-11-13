Bugünkü maçlar 13 Kasım 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbol ve basketbolda heyecan devam ediyor. 13 Kasım Perşembe günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılıyor. 10 Kasım itibarıyla başlayan milli ara, 22 Kasım'da sona erecek. Bu süre zarfında lig maçları oynanmayacak. Öte yandan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası bugün başlayacak. Bu akşam Fransa, İngiltere, İtalya, Sırbistan gibi ülkeler sahaya çıkacak. Basketbolda ise EuroLeague heyecanı devam edecek. Fenerbahçe Beko, ligin 11. haftasında Hapoel IBI Tel Aviv'i konuk edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Kasım 2025 maç programı...
- 1
Yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları merak eden sporseverler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Milli ara sebebiyle 13 Kasım Perşembe günü lig maçları oynanmayacak. Bu akşam 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin 9. haftası başlayacak. Futbolun yanı sıra basketbolda da heyecan dolu mücadeleler oynanacak. EuroLeague 11. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Hapoel IBI Tel Aviv ile karşılaşacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Kasım 2025 maç programı ve yayın bilgileri...
- 2
13 KASIM 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup D
20:00 Azerbaycan - İzlanda (Exxen, S Sport Plus)
22:45 Fransa - Ukrayna (Exxen)
- 3
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup F
20:00 Ermenistan - Macaristan (Exxen)
22:45 İrlanda Cumhuriyeti - Portekiz (Exxen)
-
- 4
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup I
20:00 Norveç - Estonya (Exxen)
22:45 Moldova - İtalya (Exxen)
- 5
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup K
22:45 İngiltere - Sırbistan (Exxen)
22:45 Andorra - Arnavutluk (Exxen)
- 6
MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?
15 Kasım Cumartesi
20.00 Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım Salı
22.45 İspanya - Türkiye
-
- 7
THY Euroleague
22.00 Kızılyıldız - Monaco (S Sport Plus)
22.00 Fenerbahçe Beko - Hapoel IBI Tel Aviv (S Sport)
22.45 Paris - Valencia
22.45 Real Madrid - Panathinaikos
23.00 Maccabi Tel Aviv - Baskonia
- 8