        13 KASIM 2025 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        13 Kasım 2025 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        13 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece hangi kanalda, saat kaçta, hangi program, dizi, film, yarışma gibi içeriklerin ekrana geleceği belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre; gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı türde yapımlar yayınlanacak. Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün televizyonda başka neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 13 Kasım 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Giriş: 13.11.2025 - 14:20 Güncelleme: 13.11.2025 - 14:20
        • 1

          Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar merak ediliyor. Bu sebeple 13 Kasım 2025 TV yayın akışı kontrol ediliyor. Bugün Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8’de izleyici karşısına çıkacak yapımlar belli oldu. Kanal D'de Gurbetçi Şaban ve TRT 1'de Öldürme Arzusu filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Show TV’de Veliaht ve NOW TV'de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri yeni bölümleriyle ekrana gelecek. İşte 13 Kasım 2025 Perşembe günü yayınlanacak içerikler…

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09.00 Neler Oluyor Hayatta?

          11.00 Yaprak Dökümü

          14.00 Gelinim Mutfakta

          16.45 Uzak Şehir

          18.30 Kanal D Ana Haber

          20.00 Gurbetçi Şaban

          22.00 Gurbetçi Şaban

          23.45 Arka Sokaklar

          02.45 Poyraz Karayel

          05.00 Üç Kız Kardeş

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06.00 Yeni Gelin

          08.15 Bu Sabah

          10.00 Sandık Kokusu

          12.30 Gelin Evi

          15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18.45 Show Ana Haber

          20.00 Veliaht

          00.15 Yusuf & Yusuf

          02.00 Kızılcık Şerbeti

          04.30 Yusuf & Yusuf

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05.58 İstiklal Marşı

          06.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          07.25 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey

          09.20 Adını Sen Koy

          10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13.15 Kod Adı Kırlangıç

          14.30 Mehmed: Fetihler Sultanı

          18.00 Yurda Dönüş

          19.00 Ana Haber

          19.55 İddiaların Aksine

          20.00 Öldürme Arzusu

          22.05 Karanlık Zihinler

          00.10 Öldürme Arzus

          02.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

          04.40 Yurda Dönüş

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08.00 Kahvaltı Haberleri

          10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13.00 atv Gün Ortası

          14.00 Mutfak Bahane

          16.00 Esra Erol’da

          19.00 atv Ana Haber

          20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

          01.20 Gözleri KaraDeniz

          04.00 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07.00 İstanbullu Gelin

          09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16.15 En Güzel Bölüm

          16.30 Söz

          19.00 Star Haber

          20.00 Çarpıntı

          22.30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

          00.30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

          03.00 Yüksek Sosyete

          04.30 Hanım Köylü

          06.00 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07.30 İlk Bakış

          08:00 Çalar Saat

          10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12.30 Ben Leman

          13.30 En Hamarat Benim

          16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

          19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

          00.00 Ben Leman

          05.00 Kefaret

          06.00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06.00 Tuzak

          07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08.30 Oynat Bakalım

          09.00 Gel Konuşalım

          13.15 MasterChef Türkiye

          16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20.00 MasterChef Türkiye

          00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

          03.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          13 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
