13 Kasım 2025 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
13 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece hangi kanalda, saat kaçta, hangi program, dizi, film, yarışma gibi içeriklerin ekrana geleceği belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre; gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı türde yapımlar yayınlanacak. Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün televizyonda başka neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 13 Kasım 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar merak ediliyor. Bu sebeple 13 Kasım 2025 TV yayın akışı kontrol ediliyor. Bugün Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8’de izleyici karşısına çıkacak yapımlar belli oldu. Kanal D'de Gurbetçi Şaban ve TRT 1'de Öldürme Arzusu filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Show TV’de Veliaht ve NOW TV'de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri yeni bölümleriyle ekrana gelecek. İşte 13 Kasım 2025 Perşembe günü yayınlanacak içerikler…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Gurbetçi Şaban
22.00 Gurbetçi Şaban
23.45 Arka Sokaklar
02.45 Poyraz Karayel
05.00 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.15 Bu Sabah
10.00 Sandık Kokusu
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Veliaht
00.15 Yusuf & Yusuf
02.00 Kızılcık Şerbeti
04.30 Yusuf & Yusuf
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.58 İstiklal Marşı
06.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07.25 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Kod Adı Kırlangıç
14.30 Mehmed: Fetihler Sultanı
18.00 Yurda Dönüş
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Öldürme Arzusu
22.05 Karanlık Zihinler
00.10 Öldürme Arzus
02.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
04.40 Yurda Dönüş
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01.20 Gözleri KaraDeniz
04.00 Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 En Güzel Bölüm
16.30 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Çarpıntı
22.30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
00.30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
03.00 Yüksek Sosyete
04.30 Hanım Köylü
06.00 Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Ben Leman
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
00.00 Ben Leman
05.00 Kefaret
06.00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
13.15 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
03.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
