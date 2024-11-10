Bugünkü maçlar 10 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi
Bugünkü maçlar 10 Kasım 2024 Pazar günü için araştırılmaya başlandı. Süper Lig, 1. Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1, Serie A maç programı belli oldu. Trendyol Süper Lig fikstürü futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Ligin 12. haftasında, Avrupa mesaisini tamamlayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir sahaya çıkacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 10 Kasım 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar…
- 1
10 Kasım 2024 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Trendyol Süper Lig’de 12. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 4 maçla devam ediyor. Galatasaray, Samsunspor’u ağırlarken Fenerbahçe, evinde Sivasspor’u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Süper Lig maç fikstürü yanı sıra 1. Lig Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1, Serie A’da oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 10 Kasım Pazar maç takvimi ve canlı maç izle ekranı…
- 2
10 KASIM 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
13:30 Göztepe – Konyaspor
16:00 Galatasaray – Samsunspor
19:00 Fenerbahçe – Sivasspor
19:00 Başakşehir – Beşiktaş
- 3
1. Lig
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor
13.30 Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği
16.00 Manisa FK-Erzurumspor FK
19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor
-
- 4
Premier Lig
17:00 Manchester United - Leicester City
17:00 Nottingham Forest - Newcastle United
17:00 Tottenham - Ipswich Town
19:30 Chelsea - Arsenal
- 5
İspanya La Liga
16:00 Real Betis - Celta Vigo
18:15 Mallorca - Atletico Madrid
20:30 Valladolid - Athletic Bilbao
20:30 Getafe – Girona
23: 00 Real Sociedad - Barcelona
- 6
İtalya Serie A
14:30 Atalanta – Udinese
17:00 Roma – Bologna
17:00 Fiorentina – Verona
20:00 Monza – Lazio
22:45 İnter - Napoli
-
- 7
Almanya Bundesliga
21:30 Heidenheim – Wolfsburg
- 8
Portekiz Ligi
21:45 Braga - Sporting Lizbon
23:45 Benfica - Porto