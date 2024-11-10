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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 KASIM 2024: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1, Serie A maç programı

        Bugünkü maçlar 10 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        Bugünkü maçlar 10 Kasım 2024 Pazar günü için araştırılmaya başlandı. Süper Lig, 1. Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1, Serie A maç programı belli oldu. Trendyol Süper Lig fikstürü futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Ligin 12. haftasında, Avrupa mesaisini tamamlayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir sahaya çıkacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 10 Kasım 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 11:36 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:36
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        • 1

          10 Kasım 2024 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Trendyol Süper Lig’de 12. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 4 maçla devam ediyor. Galatasaray, Samsunspor’u ağırlarken Fenerbahçe, evinde Sivasspor’u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Süper Lig maç fikstürü yanı sıra 1. Lig Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1, Serie A’da oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 10 Kasım Pazar maç takvimi ve canlı maç izle ekranı…

        • 2

          10 KASIM 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Süper Lig

          13:30 Göztepe – Konyaspor

          16:00 Galatasaray – Samsunspor

          19:00 Fenerbahçe – Sivasspor

          19:00 Başakşehir – Beşiktaş

        • 3

          1. Lig

          13.30 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor

          13.30 Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği

          16.00 Manisa FK-Erzurumspor FK

          19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor

        • 4

          Premier Lig

          17:00 Manchester United - Leicester City

          17:00 Nottingham Forest - Newcastle United

          17:00 Tottenham - Ipswich Town

          19:30 Chelsea - Arsenal

        • 5

          İspanya La Liga

          16:00 Real Betis - Celta Vigo

          18:15 Mallorca - Atletico Madrid

          20:30 Valladolid - Athletic Bilbao

          20:30 Getafe – Girona

          23: 00 Real Sociedad - Barcelona

        • 6

          İtalya Serie A

          14:30 Atalanta – Udinese

          17:00 Roma – Bologna

          17:00 Fiorentina – Verona

          20:00 Monza – Lazio

          22:45 İnter - Napoli

        • 7

          Almanya Bundesliga

          21:30 Heidenheim – Wolfsburg

        • 8

          Portekiz Ligi

          21:45 Braga - Sporting Lizbon

          23:45 Benfica - Porto

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