10 Kasım 2024 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Trendyol Süper Lig’de 12. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 4 maçla devam ediyor. Galatasaray, Samsunspor’u ağırlarken Fenerbahçe, evinde Sivasspor’u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Süper Lig maç fikstürü yanı sıra 1. Lig Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1, Serie A’da oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 10 Kasım Pazar maç takvimi ve canlı maç izle ekranı…