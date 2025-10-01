Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 1 Ekim 2025 maç programı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta, bugün oynanacak müsabakalarla tamamlanacak. Devler Ligi'nde bu akşam 9 maç yapılacak. Barcelona, Manchester City, Arsenal, Olympiakos, PSV, Juventus, Borussia Dortmund gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 1 Ekim 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.
1 Ekim 2025 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 2. HAFTA HEYECANI!
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı devam ediyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta, 1 Ekim Çarşamba bugün oynanacak mücadelelerle tamamlanacak.
Devler Ligi'nde bu akşam toplam 9 maç yapılacak.
1 EKİM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi
19:45 Union Saint-Gilloise - Newcastle United (TRT 1)
19:45 Karabağ - Kopenhag (TRT Tabii Spor)
22:00 Napoli - Sporting CP (TRT Tabii Spor 5)
22:00 Arsenal - Olympiakos (TRT Tabii Spor 2)
22:00 Borussia Dortmund - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3)
22:00 Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 4)
22:00 Monaco - Manchester City (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Villarreal - Juventus (TRT 1)
22:00 Barcelona - PSG (TRT Tabii Spor)