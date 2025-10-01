Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 EKİM 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları!

        Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 1 Ekim 2025 maç programı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta, bugün oynanacak müsabakalarla tamamlanacak. Devler Ligi'nde bu akşam 9 maç yapılacak. Barcelona, Manchester City, Arsenal, Olympiakos, PSV, Juventus, Borussia Dortmund gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 1 Ekim 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 10:26 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          1 Ekim 2025 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Buna göre, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta bugün sona erecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, bu akşam tam 9 maç oynanacak. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler, 1 Ekim 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü ile karşılaşmaların başlangıç saatlerine odaklandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

        • 2

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 2. HAFTA HEYECANI!

          Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı devam ediyor.

          Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta, 1 Ekim Çarşamba bugün oynanacak mücadelelerle tamamlanacak.

          Devler Ligi'nde bu akşam toplam 9 maç yapılacak.

        • 3

          1 EKİM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          UEFA Şampiyonlar Ligi

          19:45 Union Saint-Gilloise - Newcastle United (TRT 1)

          19:45 Karabağ - Kopenhag (TRT Tabii Spor)

          22:00 Napoli - Sporting CP (TRT Tabii Spor 5)

        • 4

          22:00 Arsenal - Olympiakos (TRT Tabii Spor 2)

          22:00 Borussia Dortmund - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3)

          22:00 Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 4)

        • 5

          22:00 Monaco - Manchester City (TRT Tabii Spor 1)

          22:00 Villarreal - Juventus (TRT 1)

          22:00 Barcelona - PSG (TRT Tabii Spor)

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Habertürk Anasayfa