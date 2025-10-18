Bugün TV’de neler var? 18 Ekim Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı listesi

Bu akşam televizyonda yayınlanacak yapımlar belli oldu. Bu akşam Kanal D’de Güller ve Günahlar dizisi başlıyor. TRT1’de Gönül Dağı yayınlanacak. Show TV’DE Güldür Güldür Show başlıyor. İşte, kanalların tv yayın akışı listesi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Aile

08:00 - İşte Hayat

10:00 – Cumartesi Sürprizi

13:00 - Bahar

15:30 - Kızılcık Şerbeti

18:25 – Hafta Sonu Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 - atv'de Hafta Sonu

10:00 – Aynadaki Yabancı

13:00 – Gözleri Karadeniz

16:00 – Aşk ve Gözyaşı

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Aynadaki Yabancı

NOW YAYIN AKIŞI 07:30 - Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 - Ben Leman 14:00 - Halef: Köklerin Çağrısı 16:30 - Sahtekarlar 19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 – Ben Leman 23:30 - Efsane Futbol NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 – İstanbullu Gelin 09:00 - Aramızda Kalsın 11:00 - Kral Kaybederse 14:000 - Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa 15:30 - Çarpıntı 19:00 – Star Haber (canlı)

20:00 – Adalet 22:30 - Adalet STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 – Yabancı Damat 08:30 - Konuştukça 09:45 - Magazin D Cumartesi 13:00 - Arda'nın Mutfağı 14:00 - Eşref Rüya 16:15 - Uzak Şehir 18:30 – Kanal D Ana Haber Hafta Sonu 20:00 – Güller ve Günahlar 22:45 - Güller ve Günahlar KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ TV8 YAYIN AKIŞI 06:00 - Tuzak 08:00 – Oynat Bakalım 08:45 - Gençlik Rüzgarı 10:00 - Gazete Magazin 14:15 - MasterChef Türkiye 16:00 - İtiraf Et 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm) 00:15 – İtiraf Et 18 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ