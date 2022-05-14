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Bugün televizyonda hangi diziler, programlar ve filmler yayınlanacak? 14 Mayıs Cumartesi Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TRT1, Kanal D, TV8 yayın akışı açıklandı

Bugün TV'de hangi diziler var? 14 Mayıs Cumartesi Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TRT1, Kanal D, TV8 yayın akışı

14 Mayıs Cumartesi yayın akışı şimdiden merak konusu olmuş durumda. Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler, Gönül Dağı ve İyilik gibi birbirinden güzel diziler, filmler ve eğlenceli programlar izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte 14 Mayıs Cumartesi TV8, Star TV, Fox TV, Show TV, TRT1, Kanal D, ATV yayın akışı...

14.05.2022 - 10:48 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 14 Mayıs TV yayın akışı merak ediliyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Güldür Güldür Show, Deli Aşk ve Survivor gibi yapımlar ve daha fazlası bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 14 Mayıs Cumartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;

  • SHOW TV

    14:30 Baba

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:45 Yaşama Karşı (Yabancı Sinema)

  • STAR TV

    16:30 Güzel Köylü

    18:45 Star Haber

    20:00 Deli Aşk (Yerli Sinema)

    22:15 Deli Aşk (Yerli Sinema)

     

    00:15 Yedinci Hayat (Yabancı Sinema)

  • TRT 1

    20:00 Gönül Dağı

    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

    02:00 Kasaba Doktoru

  • ATV

    15:35 Hakim (Kolaj)

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Adı Sevgi

    00:00 Bir Zamanlar Çukurova

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