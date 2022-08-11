UEFA Avrupa ligi 3. eleme turunda Fenerbahça-Slovacko karşılaşması S Sport Plus ekranlarında futbolseverler ile buluşacak. Ayrıca kanal, birçok içeriği de yayın akışı içerisinde barındırıyor.

11 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI

01:00 Nba Classic Game

02:30 Hollanda Ligi 2021-22 Sezon Özeti

03:30 Palmeiras – A. Mineiro/CANLI (LIBERTODERES Çeyrek Final)

05:30 Espn Belgeseli

07:00 X Games Summer California

09:00 Plaj Voleybolu Kadınlar & Erkekler Finali (World Beach Pro Tour Slovenya)

11:00 Gearing Up

11:30 Sudamericana Çeyrek Final

13:30 Sailing

14:00 Diamond League Monaco

16:00 Libertoderes Çeyrek Final

18:00 Hollanda Ligi Geniş Özetler

19:00 Maça Doğru/CANLI

20:00 Slovacko – Fenerbahçe/CANLI (UEFA Avrupa Ligi Elemeler)

22:00 Maçın Ardından/CANLI

23:00 La Liga Gol Kralı Benzema

23:30 La Liga Sezonun Kalecisi

00:00 La Liga Başlıyor