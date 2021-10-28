28 Ekim okullar tatil mi? öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kabul ediliyor. İşte Cumhuriyet Bayramı kapsamında resmi tatilin başladığı ve bittiği tarihe dair merak edilenler...
28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.
28 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?
Bu sene 29 Ekim Cuma gününe geliyor. Yani Perşembe günü öğleden sonra ve Cuma günü resmi tatil olacak. Öğrenciler bugün öğlene kadar ders işleyecek, öğleden sonra tatilleri başlayacak.
PAZARTESİ PTT VE BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Resmi tatil günlerinde banka, PTT, noter ve eczane gibi yerler de kapalı oluyor. Yani devlet kurumları ile birlikte banka, PTT, noter ve eczaneler 28 Ekim Perşembe günü öğleye kadar yarım gün hizmet verdikten sonra Pazartesi gününe kadar kapalı olacak. Pazartesi normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.
29 EKİM'İN CUMHURİYET BAYRAMI İLAN EDİLİŞİ
Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı; 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet’in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.
2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı; 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, Cumhuriyet'in milli bir bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.
Hükümet 27 Mayıs 1935'te milli bayramlar hakkında yeni bir düzenleme yaparak ülkede kutlanan bayramları ve içeriklerini yeniden belirledi. Daha evvel Meşrutiyet'in ilan günü olan Hürriyet Bayramı ile Saltanatın kaldırılış günü olan Hâkimiyet Bayramı milli bayramlar arasından kaldırılarak kutlanmasına son verildi. Cumhuriyet'in ilan edildiği gün 29 Ekim "ulusal bayram" olarak ilan edildi ve devlet adına yalnız o gün tören yapılması karara bağlandı.
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