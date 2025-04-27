Müdürlükten yapılan açıklamada, eğitim kapsamında öğrencilere deprem ve diğer afetlerde doğru davranış biçimleri anlatılacak, "çök–kapan–tutun" uygulaması, afet ve acil durum çantası hazırlığı, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgiler paylaşılacak​.