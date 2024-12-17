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        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 18 Aralık Çarşamba bugün okul var mı, yok mu, hangi illerde okullar tatil edildi?

        Bugün okullar tatil mi? 18 Aralık Çarşamba hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil oldu?

        Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken birçok ilde hayat adeta durma noktasına geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler, "Bugün okullar tatil mi?" sorusuna odaklandı. Hava koşullarının ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkilediği bölgelerde tatil beklentisi artarken, yetkililerden gelecek resmi açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Özellikle kar yağışının etkisini artırdığı illerde eğitim-öğretime ara verilmesi gündemde. 18 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olduğu illerle ilgili gelişmeler netleşiyor. Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 19:43 Güncelleme: 18.12.2024 - 00:41
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        • 1

          Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası, Türkiye’nin dört bir yanında etkisini hissettiriyor. Zorlu hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler, "18 Aralık Çarşamba günü okullar tatil mi?" sorusunun cevabını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı uyarılar, özellikle kar yağışının hayatı aksattığı bölgelerde tatil beklentisini artırdı. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla valiliklerden ve yerel yönetimlerden resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 18 Aralık okullar tatil edildi mi, kar tatili veren iller hangileri? İşte merak edilenler...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        • 3

          Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

        • 4

          18 ARALIK ÇARŞAMBA TATİL EDİLEN İL VE İLÇELER!

          ARTVİN: Artvin’de etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Artvin Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin ve kamu personelinin güvenliği için tedbir aldığını duyurdu.

          Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez ilçe ve bağlı köyler ile Ardanuç, Borçka, Şavşat, Yusufeli ve Murgul ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 18 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildi. Aynı tarihte, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personel de idari izinli sayılacak.

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