Bugün Neler Oluyor Hayatta programı neden yok, bitti mi? Neler Oluyor Hayatta yorumcusu Hakan Ural'dan açıklama geldi!

Her sabah 09:00'da Tuğba Nur Namlı ve Hakan Ural'ın sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programı 25 Ocak 2022 Salı bugünkü yayın akışından kaldırıldı. Programın izleyicileri Neler Oluyor Hayatta programının neden yayınlanmadığını araştırıyor. Peki, Bugün Neler Oluyor Hayatta programı neden yok, bitti mi? Neler Oluyor Hayatta yorumcusu Hakan Ural'dan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

NELER OLUYOR HAYATTA NEDEN YOK?

Neler Oluyor Hayatta, bugün olumsuz hava şartları nedeniyle yayında olmayacak. İstanbul'da yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşımın olumsuz etkilenmesinin akabinde programın bugünkü yayını gerçekleşemeyecek. İşte, Hakan Ural'ın konuyla ilgili yayımladığı paylaşım;