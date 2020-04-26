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Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

EZOGELİN ÇORBASI

Ezogelin çorbası Malzemeleri

1 su bardağı kadar kırmızı mercimek

1,5 yemek kaşığı kadar bulgur

1,5 yemek kaşığı kadar pirinç

1 adet soğan

2 ya da 3 diş sarımsak

4 -5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı kadar domates salçası

8 su bardağı su veya tavuk suyu

Bir tutam tuz

Bir tutam pul biber

Bir tutam kekik

Bir tutam nane

Yarım limonun suyu

Ezogelin Çorbası Hazırlanışı

Tenceremize 8 bardak (tercihen 1 bardak et veya tavuk suyu) su ekleyip kaynamaya bırakalım. Bir köşede hazırlayıp suyunu süzdüğümüz kırmızı mercimeği, bulguru. Pirinci ve tuzu tenceremize ekleyelim.

Kırmızı mercimeklerimiz yeterli yumuşaklığa erişene kadar pişirme işlemini sürdürelim.

Bu işlem yaklaşık olarak 35 dakika sürer.

Malzemelerimiz arasında hazır bulunan kuru soğanımızı küp şeklinde doğrayıp sos tenceresinde erittiğimiz tereyağı ile kavuruyoruz.

Kavurma işlemini yapınca biber salçasını ekleyip 2 dakika daha kavurma işlemine devam edelim.

Soğanımızın içine nane ekleyip sosumuzu ocaktan alalım. Kaynayan tenceremizin içinde bulunan bakliyatlarını üzerine ekliyoruz.

Sosumuzu ekledikten sonra 10 dakika daha karıştırıyoruz çorbamızı ve hazır hale getiriyoruz.

Çorbamızı hazırladıktan sonra servis kısmına geçtiğimizde pul biber ve limon suyu ile servis edeniz.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

KIYMALI BÖREK

Malzemeler;

3 adet yufka

Yarım çay bardağı sıvıyağ

Yarım çay bardağı süt

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım çay kaşığı tuz

İç Harcı için:

1 adet orta boy kuru soğan

Yarım çay kaşığı tuz, karabiber

300 gram az yağlı dana kıyma

1 tatlı kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı sıvıyağ

Üzeri için:

3 Yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı toz şeker

Kıymalı Börek Yemeği Yapılışı;

Böreğin iç harcını hazırlayalım. Kuru soğanı yemeklik doğrayalım. Yağı geniş tabanlı bir tavada ısıtın, soğan pembeleşinceye kadar kavurun.

Kıymayı katıp renk alana kadar karıştırıp kavurun. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyip harcı ocaktan alalım.

Böreklerin lezzetli olması için yumurta, sıvıyağ, süt ve yoğurdu bir kap içerisinde karıştırın.

Tezgâh üzerine yaydığınız yufkaları dört eşit parçaya bölüp on iki adet üçgen parça elde edin.

Hazırladığınız sütlü ve yumurtalı sıvı karışımını bir fırça yardımıyla yufkaların üzerine sürün. Yufkaların geniş tarafına kıymalı harcı koyun.

Yufkaların kenar kısımlarını içe doğru katlayıp sigara böreği sarar gibi rulo şeklinde sarın. Rulo börekleri kendi etrafında döndürdükten sonra gül şeklinde kıvırın.

Porsiyonluk olarak hazırladığınız börekleri yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin.

Böreklerin üzerine sürmek için; toz şeker, yumurtanın sarısını ve yağı küçük bir kapta şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra böreklerin üzerine sürün.

Hazırladığınız börekleri, önceden ısıtılmış 170 derecede üzerleri kızarana kadar pişirin. Yaklaşık 40 dakika pişirin.

Kıymalı Börek Püf Noktaları;

Böreğin içerisine koyduğumuz az miktardaki toz şeker böreğin daha iyi kızarmasını sağlayacaktır.

Az yağlı olması böreğiniz tadını ve yumuşaklığını etkileyecektir.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

İrmik Helvası Malzemeler;

1,5 su bardağı irmik

Yarım yemek kaşığı çam fıstığı

3 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı toz şeker

Servis için; 2 tatlı kaşığı toz tarçın kullanabilirsiniz.

İrmik Helvası Yapılışı;

Tenceremize 3 yemek kaşığı tereyağını eritelim, çam fıstığını içerisine atıp kavurmaya başlayalım.

Fıstıkların kavrulmasının ardından yukarda belirtilen miktardaki irmiği tencereye aktarın ve sürekli karıştırıp ocağın atını kısıp 20 dakika kadar kavurun.

Tatlının şerbetini yapmak için; 1,5 su bardağı su,1,5 su bardağı sütü küçük bir sos tenceresinde karıştırıp kısık ateşte ocağın üstüne kaynamaya bırakın.

İrmik iyicene kavrulduktan sonra şerbeti azar azar tencereye ekleyin.

Sıcak şerbetin etkisiyle fokurdayan irmik karışımını karıştırmaya devam edin.

Helvanın altını kısıp 10 dakika kadar pişirmeye devam edin.

Dinlenmesi için üzerine bir kapak kapatalım.

Demlenmiş olan irmik helvasını kaselere alıp servis edelim.