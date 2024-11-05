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        Haberler Bilgi Gündem Bugün ne günü? 5 Kasım dünya ne günü? 5 Kasım'da ne oluyor? 5 Kasım'da kutlanan özel günler

        5 Kasım bugün ne günü? 5 Kasım'da kutlanan özel günler

        Kasım ayı, toplumsal duyarlılık ve kültürel zenginliklerin öne çıktığı bir ay olarak karşımıza çıkıyor. Bu ay, çeşitli kültürel etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleriyle dolu geçiyor. Kasım ayı, sanat, kültür ve farkındalık yaratma etkinliklerinin yoğunlaştığı bir zaman dilim olarak karşımıza çıkıyor. Toplumun birçok kesimini buluşturan etkinliklerle kasım ayı canlı bir sosyal atmosfer sunuyor. Peki, 5 Kasım bugün dünya ne günü? 5 Kasım'da kutlanan özel günler hangileri? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 01:15 Güncelleme: 05.11.2024 - 01:15
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        5 Kasım bugün ne günü?
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        5 Kasım, Dünya Tsunami Farkındalık Günü olarak anılmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında belirlenen bu özel gün, tsunami riskine karşı farkındalık yaratmak ve insanların bu doğal afete karşı daha bilinçli olmalarını sağlamak amacıyla kutlanır. Bu günde, özellikle tsunami tehlikesine karşı korunma, erken uyarı sistemlerinin önemi ve afet yönetimi konularında bilgilendirme çalışmaları yapılır. İşte 5 Kasım'a dair merak edilen bilgiler...

        5 KASIM TSUNAMİ FARKINDALIK GÜNÜ NEDİR?

        Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında kabul edilen 5 Kasım, Dünya Tsunami Farkındalık Günü olarak her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor. Tsunamiler, deniz tabanındaki depremler, volkanik patlamalar veya diğer jeolojik olaylar sonucunda meydana gelen devasa su dalgalarıdır. Bu doğal afet, genellikle kıyı bölgelerinde büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açabilir. Tsunami Farkındalık Günü, afetin yıkıcı etkilerine karşı farkındalığı artırmayı ve insanların kendilerini koruma yöntemleri hakkında bilinçlenmelerini sağlamayı amaçlıyor.

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        5 KASIM TSUNAMİ FARKINDALIK GÜNÜ ÖNEMİ

        Tsunami Farkındalık Günü, özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan toplumlar için büyük bir önem taşıyor. Dünyada her yıl milyonlarca insan tsunamilerin tehdit ettiği bölgelerde yaşıyor ve bu bölgeler, ani su baskınlarına karşı korunmasız kalabiliyor. Günün amacı, tsunami riskine karşı erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesinin önemini vurgulamak ve afet sırasında yapılması gerekenleri halka öğretmek. Tsunami riskine karşı alınacak önlemler, hayat kurtarıcı olabilir. Bu nedenle 5 Kasım’da çeşitli ülkelerde eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık kampanyaları düzenlenerek, afetlere karşı hazırlıklı olunması için adımlar atılıyor.

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