27 ŞUBAT NE GÜNÜ?

27 Şubat, 2005 yılından beri Dünya Ressamlar Günü olarak kutlanıyor. Ressamlar bu günü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Birçok ressam için her ne kadar geç kalınmış ve unutulmuş bir gün olarak nitelense de Türkiye'de ve dünyada birçok ressam bu özel günü kutlamaya devam ediyor.