Metro İstanbul, Valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu. 25 Kasım’da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın kapalı olup olmadığı merak ediliyor. Peki Bugün metro açık mı? 25 Kasım Taksim metrosu ve füniküler hattı kaça kadar kapalı, çalışıyor mu?