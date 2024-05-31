İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi: 31 Mayıs bugün metro ve füniküler neden kapanıyor?
İstanbul Valiliği, yaptığı bir son dakika açıklamasında İstanbul'da bazı metro durakları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın 31 Mayıs yani bugün saat 15.00'te kapanacağını duyurdu. Peki, metro fünikiler neden kapanıyor ve ne zaman açılacak? İşte, detaylar...
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İstanbul Valiliği'nden, milyonlarca İstanbulluyu ilgilendirecek bir açıklama geldi. 31 Mayıs günü bazı metro durakları ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatılıyor. Gezi parkı olaylarının yıl dönümünde tedbir amaçlı kapanan metro ve füniküler, ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak. İşte, detaylar...
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BUGÜN (31 MAYIS 2024) METRO VE FÜNİKÜLER AÇIK MI?
Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını bildirdi.
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METRO VE FÜNİKÜLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
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