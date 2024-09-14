Mevlid kandili ne zaman idrak ediliyor? Bugün kandil mi?
2024 yılının bitmesine aylar kala dini günler listesi de tamamlandı. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre; Mevlid kandili bu yılın son kandili olarak geçiyor. Peki, bugün kandil mi, Mevlid kandili bugün mü? İşte, detaylar...
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2024 yılına bitmesine sadece birkaç ay kaldı bu nedenle Diyanet'in yayınladığı dini günler takvimi Mevlid Kandili'nin idrak edilmesiyle tamamlanıyor. Peki, bugün kandil mi, Mevlid kandili bugün mü? İşte, detaylar...
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BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?
Hz. Muhammed'in doğumunun kutlandığı Mevlid kandili, 14 Eylül Cumartesi yani bugün idrak ediliyor. Ayrıca Mevlid kandili, yılın son dini günü olarak eda ediliyor.
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2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
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