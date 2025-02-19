Bugün kamu çalışanlarına tatil mi? Valilik duyurdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ülke genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu sebeple İstanbul'da okullar 20 Şubat tarihi için tatil edildi. Peki bugün kamu çalışanları tatil mi, işe gidecek mi? İşte Valilik açıklaması
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Kamu çalışanları kar yağışı sebebiyle 20 Şubat’ta işe gidip gitmeyeceğini merak ediyor. Konuyla ilgili İstanbul Valisi açıklama yaptı. İşte detaylar
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BUGÜN KAMU ÇALIŞANLARINA TATİL Mİ?
İSTANBUL VALİSİ DUYURDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir.
Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.
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Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.
Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim.
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